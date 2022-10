Cade da cavallo durante la processione 

Aveva deciso di tornare nel pomeriggio in paese per partecipare alla processione per la festa del patrono di Illorai, San Gavino, quando improvvisamente il suo cavallo l’ha disarcionata. Sonia Farris, 30 anni, di Illorai ma residente a Fonni, è caduta a terra battendo violentemente la testa. Per lei inizialmente si è temuto il peggio anche se la donna non ha mai perso conoscenza. Trasportata in codice rosso all’ospedale di Nuoro, la donna è stata ricoverata con un forte trauma commotivo, ma non è in pericolo di vita.

L’incidente

Quella di ieri per la comunità di Illorai doveva essere un giorno di festa, ma ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. Sonia, madre di una bimba vive da tempo a Fonni. Ma ieri aveva deciso di tornare a Illorai proprio per la festa di Santu Baingiu, San Gavino. Erano circa le 17 quando i cavalieri in processione stavano accompagnando il santo. Per l’occasione aveva indossato l’abito in velluto della festa. Tutto è filato liscio sino a quando la donna, che ha una grande dimestichezza con i cavalli che cavalca sin da quando era poco più di una bambina, è stata disarcionata. Forse qualcosa ha spaventato il cavallo, o forse l’animale è semplicemente scivolato. Sonia Farris, non è riuscita a tenersi ed è caduta a terra battendo violentemente il capo. La ragazza, è stata subito soccorsa degli altri cavalieri. Al capo una ferita da cui usciva tanto sangue. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118, e i carabinieri, ed è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. Lei, pur lamentando forti dolori non ha mai perso conoscenza.

I soccorsi

L’elicottero non è riuscito ad atterrare nel campo sportivo, così la ragazza è stata caricata sull’ambulanza e portata immediatamente nell’ospedale più vicino, il San Francesco di Nuoro, in codice rosso. Ma all’arrivo le sue condizioni sono apparse meno critiche di quelle che sembravano in un primo momento. La donna è stata ricoverata in osservazione in Neurochirurgia con un trauma commotivo.