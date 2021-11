Cade, batte la testa e muore 

Sicuramente Madeddu si è incamminato lungo via San Pietro, percorrendo la lunga scalinata che parte dalla chiesa e giunge sino a via Garibaldi e via delle Miniere. Per cause ancora da determinare, Giampiero (ma tutti in paese lo chiamavano Piero) sarebbe inciampato oppure ha perso l’equilibrio magari per una banale distrazione. E cadendo ha sbattuto violentemente la testa sui gradini. Non sarebbe riuscito in alcun modo ad attutire la caduta o quanto meno ad evitare che il la testa colpisse il terreno in un modo così devastante.

Tragedia su tragedia a Nuxis. Poco dopo i funerali per la prematura morte della moglie del sindaco Pier Andrea Deias, venerdì un giovane è caduto non lontano dalla chiesa e ha perso la vita. Due fatti che hanno segnato la comunità del paese.

Giampiero Madeddu, 32 anni, è stato vittima di una caduta rovinosa quanto accidentale non lontano dalla chiesa in cui erano state celebrate le esequie di Angela Mascia, la 58enne moglie del primo cittadino Deias. Il luogo della disgrazia è la lunga scalinata che conduce alla chiesa di San Pietro. Il giovane, che era disoccupato ma ogni tanto riusciva ad arrangiarsi con alcuni lavori, si trovava nei pressi della chiesa di San Pietro dove forse aveva notato dall’esterno le celebrazioni dei funerali della donna. Ma è anche possibile che si trovasse nei paraggi in realtà perché aveva compiuto una visita a casa di un amico. È una circostanza non del tutto chiara.

La caduta

I soccorsi

A dare l’allarme sono state delle persone che lo avrebbero trovato riverso per terra. Sul posto sono giunte due ambulanze, di cui una medicalizzata dall’ospedale “Sirai” di Carbonia. Il personale sanitario ha tentato in ogni modo di rianimare il giovane, ma non c’è stato nulla da fare.

Le operazioni sono andate avanti per molti minuti, scanditi dalla drammaticità di un evento del genere, ma il quadro clinico sarebbe parso già compromesso e alla fine i medici si sono dovuti arrendere. Troppo grave il trauma cranico-facciale riportato da Piero Madeddu in seguito al violento impatto al suolo.

Il funerale del giovane si è svolto ieri, sempre nella chiesa di San Pietro Apostolo. E Nuxis, centro di circa 1650 abitanti, è ripiombato nel dolore per la scomparsa di un’altra persona giovane.

