Cadde dalla barella e morì: scagionati 

La morte di Leonarda Livesu? Non può essere attribuita ai manager sanitari dell’Ats e della Assl di Sassari e neanche agli specialisti dell’ospedale civile di Alghero. Se l’anziana donna di Villanova Monteleone (93 anni) è deceduta dopo la caduta dalla barella dove era stata sistemata, le responsabilità vanno ricercate nelle scelte generali di politica sanitaria e in particolare nel Piano di distribuzione dei posti letto ospedalieri.

Sono queste le conclusioni del pm Paolo Piras per il fascicolo riguardante il decesso della pensionata, avvenuto l’otto maggio del 2019. E sulla base delle richieste del pm, il gip del Tribunale di Sassari, Antonio Pietro Spanu, ha archiviato le indagini a carico di Fulvio Moirano e Francesco Enrichens, rispettivamente direttore generale e direttore sanitario di Ats all'epoca dell'incidente, l'allora direttore dell'Assl di Sassari, Andrea Marras e il direttore di presidio degli ospedali dell'Assl sassarese, Antonio Cossu. Il pm ha ribaltato le sue conclusioni, accogliendo la tesi delle difese.

Ospedale senza posti letto

Il decreto di archiviazione non chiude il caso di Leonarda Livesu, anzi lo apre. Il pm, nelle conclusioni accolte da gip, parla di grave insufficienza di posti letto nel reparto di Medicina dell’ospedale civile di Alghero, con un numero di pazienti che superava di un terzo i posti letto disponibili. Il pm durante le indagini e a seguito delle informative del Nas scrive: «È mancato l'adeguamento del reparto di Medicina dell'ospedale di Alghero alle necessità del territorio con riguardo al numero di letti di degenza dei pazienti, numero insufficiente alle necessità assistenziali, rendendo così imprescindibile il ricovero dei pazienti in barella».

Medici senza colpe

Le difese dei manager sanitari (Antonella Cuccureddu, Luigi Satta, Luca Accardo, Franco Luigi e Gabriele Satta) hanno spiegato (con successo) che la responsabilità del decesso non è dei loro assistiti. Ma il pm esclude anche colpe dei medici, perché, vista la gravità delle condizioni della pensionata, era necessario tenerla in reparto e non spostarla in un’altra unità operativa, dove gli specialisti non avrebbero potuto monitorare la situazione (la donna aveva un grave problema cardiaco). Dunque, se responsabilità ci sono state, dice il pm, vanno ricercate nelle scelte generali sulla distribuzione dei posti letto, adottate dal Consiglio regionale (prima del 2019) su proposta della giunta.

