Caceres ritrova la Fiorentina da ex  

Un assist contro il Venezia e un gol, in comproprietà col fondoschiena del blucerchiato Thorsby. Non male per uno che i gol, prima di tutto, si preoccupa di evitarli e che domenica, contro la Samp, non ha dovuto neanche aspettare che Mazzarri gli chiedesse se se la sentiva di giocare, dopo un viaggio di dodici ore dal Brasile a Cagliari, passando per Madrid. Anche perché Martin Caceres, a 34 anni suonati, ha ancora la resistenza di quando, giovanissimo (22 anni), fu chiamato a vestire la maglia bianconera della Juventus, dopo una stagione da 23 presenze, tutto compreso, col Barcellona. Perché poi Caceres è un po' giramondo e, da buon uruguaiano, non ha saputo dire no al Cagliari, che lo ha pescato nel “mare magnum” degli svincolati.

Chi si rivede!

Svincolato, Caceres, dopo due stagioni da protagonista proprio a Firenze, con la maglia della Fiorentina. In viola, 61 presenze tra campionato e Coppa Italia, abbastanza per sentirsi un ex di lusso, visto che il difensore di Montevideo ha più gare solo con la Juve (119 presenze). Niente dente avvelenato, anche se Caceres forse si sarebbe immaginato una conferma a Firenze. Lo scorso anno, alla faccia delle 33 primavere, 29 partite in campionato, solo tre partendo dalla panchina, con un bottino di 2 reti e un assist. A fine stagione, il divorzio annunciato via social dal club, che ha deciso di rinunciare ai “vecchi” come il “Pelado” e Ribery.

La chiamata

Nessun problema, perché uno come Caceres sapeva che una chiamata sarebbe arrivata subito. E il Cagliari, che cercava un giocatore di garra ed esperienza per la sua difesa, è andato sull'usato sicuro. L'uruguagio non ci ha pensato un attimo. Il tempo di confrontarsi con i connazionali di Sardegna ed ecco il “sì”, per proseguire una storia infinita, che dopo la falsa partenza con Victorino, ha raccontato di un legame indissolubile tra l'Isola e la Republica Oriental. «È un club che ci tiene agli uruguaiani, mi aggiungo alla lista degli altri», quasi un avviso ai naviganti, appena varcati i cancelli di Asseminello. E poi, per sottolineare di non essere arrivato per allungare la sua collezione di squadre: «Sono qui per aiutare e dare il mio contributo. Non vengo qui in vacanza ma per giocare bene». Garanzia di serietà, come sanno i club in cui Caceres ha lasciato il segno, in Italia (Juve, Verona, Lazio e Fiorentina) e in Spagna (Recreativo, Barcellona e Siviglia).