Cacciatore ferito all’addome 

Ancora non sono del tutto chiare le dinamiche dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione il cacciatore sarebbe rimasto ferito dalla scheggia di un proiettile (probabilmente esploso dal suo stesso fucile), rimbalzata prima su una roccia e poi finita sull’addome dell’uomo. Gli inquirenti non trascurano un’altra ipotesi: ovvero che il ferimento possa essere stato causato da un colpo esploso da uno dei suoi compagni di battuta.

L’uomo ieri mattina ha raggiunto gli amici con cui condivide la passione per l’attività venatoria. La compagnia, formata da cacciatori del posto, era impegnata in una battuta nelle foreste a poca distanza dalla vecchia miniera di Funtana Raminosa. L’incidente è accaduto intorno alle 9. Sono stati proprio i compagni ad allertare il 118, che è intervenuto con l’elisoccorso e ha trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stato immediatamente sottoposto a un intervento chirurgico. Pinuccio Carta, nonostante la gravità della ferita causata dal colpo di fucile che lo ha raggiunto all’addome, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Tonara, che hanno effettuato i primi rilievi nel luogo dell’incidente e stanno svolgendo le indagini.

Un agricoltore di Serrenti è rimasto ferito ieri mattina in un incidente di caccia accaduto nella campagne di Gadoni, in provincia di Nuoro. Pinuccio Carta, di 58 anni, era impegnato in una battuta al cinghiale quando è stato colpito all’addome dalla scheggia di un proiettile, esploso probabilmente dal suo stesso fucile.

L’incidente

Le indagini

Al momento non risultano persone indagate, ma i militari hanno interrogato tutti coloro che hanno partecipato con Pinuccio Carta alla battuta di caccia, per definire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire eventuali responsabilità, e comunque comprendere se siano state commesse imprudenze o se si sia trattato di una fatalità. Non è stato invece possibile parlare con il protagonista della vicenda dopo il ricovero e l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto.

