«Cacciati per far spazio ai vandali» 

L’incursione dei vandali dei giorni scorsi nella sala Michelangelo Pira in via Brigata Sassari è una ferita che brucia ancora. «Hanno fatto di tutto per mandarci via e così è stato lasciato campo libero ai teppisti». Beniamino Spiga è amareggiato. Il presidente del circolo di anziani che si riunivano nell’ultimo centro rimasto, quello appunto della Sala Pira, non si da pace per quanto è successo.

«Avevamo chiesto al Comune di poter utilizzare i locali ancora fino a quando avessero iniziato i lavori invece non ci hanno mai fatto rientrare e così lo spazio è rimasto abbandonato a se stesso in balia dei balordi. Noi invece avremmo potuto garantire anche la guardiania. Con noi lì dentro non è mai successo niente».

La scelta

È da giugno scorso che i soci del circolo non hanno più un luogo dove riunirsi. Hanno dovuto passare l’inverno in piazza, oppure costretti a stare a casa. Di punto in bianco avevano trovato le porte sbarrate e le serrature cambiate e non avevano potuto ritirare nemmeno l’attrezzatura. «Non sappiamo nemmeno cosa è stato rubato esattamente», aggiunge Spiga, «c’era anche il televisore di proprietà di un nostro socio». E poi altro materiale vario che gli anziani utilizzavano per giocare a carte e per svolgere altre attività.

«Noi già da tempo avevamo avvisato che i vandali avevano distrutto un vetro», dice ancora Spiga, «e poi un giorno abbiamo trovato anche un tavolino nostro che si trovava all’interno, buttato nel parco insieme alle carte, segno evidente che c’era già stata un’incursione. Adesso hanno messo una porta in ferro per impedire l’accesso ma ci sono varchi dall’altra parte da cui possono entrare tranquillamente».