Cacciati gli occupanti, invalido torna a casa 

La coppia, con il minore, ha lasciato l’abitazione dopo il dialogo con assistenti sociali e forze dell’ordine. La mamma con il figlio sono andati momentaneamente dal genitori di lei, mentre il compagno ha trovato una sistemazione in una stanza di un appartamento gestito dai servizi sociali. In questo modo la casa di piazza Valsassina è di nuovo del sessantenne.

L’assegnatario dell’abitazione di proprietà del Comune ha sempre vissuto al terzo piano della palazzina di piazza Valsassina. Poi i gravi problemi di salute e il ricovero. «Il 30 ottobre qualcuno si è impossessato della casa del mio assistito e nonostante le denunce e le segnalazioni la situazione è rimasta così fino a pochi giorni fa quando per fortuna è stata liberata», spiega Muscas. Dopo il blitz di Municipale, Carabinieri e Servizi sociali, l’appartamento è tornato nella disponibilità del legittimo assegnatario. Ma la casa deve essere pulita: è stata trovata in pessime condizioni igieniche e sono spartite molti oggetti ed effetti personali dell’uomo. «Probabilmente potrà rientrare a casa sua la settimana prossima».

Il sessantenne con gravi patologie potrà rientrare nella sua casa in piazza Valsassina. L’abitazione comunale che una coppia, con un minore, aveva occupato abusivamente mentre l’uomo si trovava ricoverato in una Rsa è stata liberata grazie all’intervento della Polizia locale, dei Carabinieri e dei Servizi sociali. Il caso era stato denunciato dall’amministratrice del pensionato all’Unione Sarda: «Il mio assistito sta per lasciare la residenza sanitaria assistita ma la sua casa è stata occupata», aveva raccontato al giornale. Ora la bella notizia: chi aveva sfondato la porta d’ingresso, cambiando la serratura, è stato convinto a lasciare l’abitazione. «Finalmente è stata fatta giustizia», commenta Tiziana Muscas, l’amministratrice di sostegno, nominata dal giudice per via delle gravi condizioni di salute del sessantenne.

La soddisfazione

La soluzione

Le denunce

Il caso era stato denunciato dall’amministratrice di sostegno dell’uomo. Durante un ricovero in ospedale per sottoporsi ad alcuni interventi chirurgici e il successivo trasferimento in una Rsa per le gravi patologie di cui è affetto, il pensionato si era visto occupare la casa dalla coppia. Le dimissioni si avvicinavano ma l’uomo – che è stato per ora tenuto all’oscuro di quanto accaduto a tutela della sua salute – non poteva riavere la sua abitazione. «Mi chiedo come si possa permettere che un invalido possa essere privato della propria casa, quella dove ha vissuto, dove ci sono i ricordi di una vita, i suoi indumenti, i mobili e i farmaci», aveva denunciato la Muscas. Tante le richieste e le querele presentate a Polizia, Carabinieri, Municipale e al Tribunale. «Non è una lotta contro gli occupanti, è una battaglia per il diritto del legittimo assegnatario di poter rientrare nella sua abitazione», aveva concluso. Pochi giorni fa la bella notizia.

