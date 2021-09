«Cacciata dal M5S? Sgradita ad alcuni, mi sono fatta da parte» 

inviato

Carbonia Ha perso per strada assessori e consiglieri, si è sentita abbandonata dai vertici nazionali del M5S. Ha incassato colpi bassi a ripetizione prima in Aula per cinque anni, poi durante la campagna elettorale quando i grillini di Carbonia non l'hanno scelta come candidata per il secondo mandato. Lei dice di aver fatto un passo indietro. In tanti non le credono, ma a dispetto di critiche e polemiche ritiene «positiva» la sua esperienza da sindaca. Paola Massidda, 56 anni, tra poco lascerà l’ufficio in Municipio, dove nel 2016, appena eletta fece cambiare le chiavi della porta. Iniziava così l’avventura dei grillini, capaci di conquistare una roccaforte del centrosinistra che resisteva da settant'anni.

Qual è bilancio di questi cinque anni?

«Positivo, anche se all’inizio abbiamo trovato brutte sorprese. Per esempio il Bilancio con un disavanzo di 7 milioni e mezzo e con 192 mutui. Ora siamo sotto di 5 milioni, ma questo ha comportato un taglio drastico della spesa corrente per cui i cittadini hanno visto pochi interventi ordinari sulla città: buche, strade e verde pubblico».

Come avete affrontato l’emergenza sanitaria?

«In maniera agguerrita, ma anche con rabbia nei confronti dei vertici della sanità regionale che ha fatto emergere tutti i suoi limiti nel Sulcis».

La Rete è stata molto importante per il M5S?

«Lo è da sempre».

Eppure proprio su internet sono iniziati i vostri guai con il post sessista del presidente del Consiglio che poi si è dimesso.

«È stato il momento più drammatico dei miei cinque anni in Municipio».

Il quel momento sono anche iniziate e le dimissioni di alcuni consiglieri, poi nel tempo di 6 assessori su 7.

«Si, certo. A Roma il nostro coordinatore degli enti territoriali ci disse di mettere in conto che il venti per cento dei consiglieri si sarebbe dimesso».

Avete cambiato tanti assessori.

«Si, forse tornando indietro li sceglierei del territorio. Purtroppo in città chi ha le competenze va via. Se mancano i servizi la gente lascia Carbonia».

Chi è stato il consigliere che l’ha attaccata di più?

«Giuseppe Casti. Una volta ha detto che avrei dovuto restare a casa a guardare i figli. Parole gravissime».

L'assessore che l'ha delusa di più?

«Mauro Manca. Le sue dimissioni ci hanno messo in grande difficolta».

Dicono di lei: determinata, legata al territorio ma anche arrogante e incapace di fare squadra.

«Sono stata arrogante, ma è anche vero che forse molta gente non era in grado di fare squadra».

Si è sentita sola?

«Sì. Anche per lo scollamento con il coordinamento nazionale del M5S. Molti sindaci si sono sentiti soli».

Non correrà per il secondo mandato.

«Ho fatto un passo indietro».

L'hanno cacciata?

«No, è stata una mia scelta. Di sicuro ero sgradita ad alcuni».

Giorgia Meloni ha definito “metadone di Stato” il reddito di cittadinanza.

«Dovrebbe vergognarsi. Il reddito è molto importante, forse va rivisto».

A Carbonia il vostro candidato è Gian Luca Lai, si sta alleando con Articolo Uno.

«È il candidato ideale. Sono d’accordo con Conte quando dice che bisogna dialogare con partiti e movimenti che hanno cose in comune con noi».

Un’allenza col Pd?

«A Carbonia è improponibile».

RIPRODUZIONE RISERVATA