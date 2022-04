Caccia aperta alla gang delle “spaccate” 

Il bottino è stato magro, anzi nullo. Il giorno di Pasqua i ladri sono scappati senza riuscire a mettere a segno il doppio colpo alla Lidl e all’Eurospin, usando almeno in un caso un’auto come ariete e facendo registrare solo qualche danno all’ingresso dei due grandi ipermercati lungo la ex Carlo Felice. I carabinieri stanno comunque dando la caccia ai malviventi, che pare abbiano lasciato più di una traccia. Ma il ritorno in azione, durante le festività, della banda delle spaccate ha fatto tornare la preoccupazione nella zona commerciale di Sestu, uno dei poli regionali con la maggiore densità di ingrossi, rivendite e market dell’intera Isola.

I precedenti

Da quasi vent’anni l’ex 131 è diventata una delle principali aree economiche della Sardegna, attirando in pochi chilometri decine di importanti attività. Ma con l’arrivo degli insediamenti è arrivato anche l’allarme per i furti e le rapine. Nel 2011, ad esempio, l’ipermercato Zona Market era stato preso di mira con una “spaccata” che aveva fruttato ai ladri un bottino di 16 mila euro tra prosciutti e forme di formaggio. Un furto che si era ripetuto anche due anni dopo, sempre nel grande Cash and Carry, con altri 20 mila euro di merce rubata. Sempre nel 2013 erano state rubate tonnellate di rame (valore circa 20 mila euro) dalla sede della Isla Sas, mentre a dicembre i ladri riuscirono con una gru a portare via la colonnina-pagamento di una stazione Agip, provocando danni per oltre 15 mila euro. Un’altra spaccata, sempre in periodo festivo ma questa volta nel 2015, era stata scoperta in un grande magazzino che ospitava prodotti da destinare ai supermercati di una grande catena alimentare: aperta la breccia, i ladri erano riusciti a scappare con decine di forme di parmigiano e altri prodotti. Negli anni, poi, si sono registrate spaccate a Mediaworld, dove i ladri cercarono di portare via il bancomat, in uno dei negozi di lusso della Corte del Sole e in diverse altre attività. Quasi sempre, i colpi più pesanti sono stati messi a segno a Natale, Capodanno e Pasqua, ciò quando le attività chiudono per le festività.

I controlli

Oltre ai vigilantes privati pagati da ciascuna azienda, nella ex 131 i carabinieri di Sestu e del Radiomobile di Quartu effettuano pattugliamenti assidui con specifici servizi antirapina. Nei giorni di festa, poi, i controlli si concentrano contro il rischio delle “spaccate”. La presenza delle pattuglie, a Pasqua, potrebbe aver fatto desistere i ladri che avevano preso di mira i due grandi supermercati, scappati senza rubare nulla.