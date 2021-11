Caccia alle multe non pagate 

Il Comune di Tortolì’ ha incassato meno del 40 per cento delle multe inflitte agli automobilisti. Per le restanti, almeno concentrando la lente d’ingrandimento sull’attività del 2016, c’è da dedurre che siano o in forte ritardo - magari in attesa di una possibilità di rottamazione - o che non verranno mai incassate. Di certo le sanzioni comminate dagli agenti della Polizia locale di Tortolì non sono state cestinate dal cervellone elettronico che ha partorito una sentenza: le multe del 2016 non pagate ammontano a 77.549 euro. In Comune hanno sguinzagliato il concessionario della riscossione per dare la caccia agli evasori.

Pugno duro

Nessuno sconto per i furbi. Chi ha tentato il colpo di non pagare le multe arretrate, confidando in prescrizione e tolleranza da sfinimento, non la passerà liscia. Il Comune non ha nessuna intenzione di mettere la croce su un credito che vuole riportare in cassa e che ammonta a 77 mila euro. «È giusto procedere alla riscossione coatta delle somme non ancora riscosse mediante l’emissione delle cartelle», scrive nella sua determinazione Marta Meloni, comandante della Polizia locale e capo dell’area Vigilanza del Comune.

Dal procedimento amministrativo, di cui è responsabile Mauro Pili, numero due della sede di via Monsignor Carchero, emerge che un esercito di automobilisti che ha violato le regole del Codice della strada non ha versato l’importo della sanzione. Sono dei fantasmi da inseguire.

Caccia aperta