Caccia al vento della Gallura 

Dalle Bocche di Bonifacio a Tavolara: una fascia di mare che è indicata in tutti gli studi sulle potenzialità dell’eolico come la più redditizia, insieme al Sulcis, per le condizioni di vento che i frequentatori delle coste galluresi ben conoscono. Qui, nel silenzio generale, si pensa alla realizzazione di due impianti eolici offshore. Le società interessate (che, interpellate, non si esprimono) sono la Baywa-re e la Falck Renewables che sarebbero i soggetti che hanno presentato a Terna la richiesta di connessione alla rete elettrica, primissimo passaggio per un eventuale realizzazione del progetto. Il secondo passo sarebbe la richiesta di concessione alla Capitaneria di porto che ancora non c’è. Ci sarebbe però stato un primo incontro informale ad Olbia.

I passaggi

Nessuna notizia arriva dalla direzione marittima del viale Isola Bianca ma è certo che un primo contatto c’è stato e che riguarda un impianto sotto la giurisdizione di competenza della Capitaneria di Olbia. Nelle ultime mappe illustrate da Terna, in realtà, le richieste erano due e, a giudicare dalle bandierine e dalle poche informazioni circolate, dovevano riguardare un impianto al largo di Tavolara e un altro al largo di Capo Ferro-Caprera (che sarebbe di competenza degli uffici di La Maddalena). Ma è anche possibile che le localizzazioni siano un po’ diverse o siano state modificate. Quel tratto di mare così ventoso abbraccia a nord un parco nazionale, quello di La Maddalena, e a sud un’area marina protetta, quella di Tavolara Capo Coda-Cavallo, ed è quindi ipertutelato.

Le società

Il gruppo Falck Renewables, recentemente acquisito da un fondo dell’americana Jp Morgan, è in questo momento il terzo gruppo energetico per potenza in Sardegna con un impianto situato proprio nel nord-est nei territori di Alà e Buddusò con 138 megawatt di potenza, il 12,4 per cento di quella prodotta in Sardegna (secondo i dati pubblicati sul sito del Cipnes, che ha commissionato all’Università di Cagliari uno studio sull’energia). Sul fronte dell’eolico offshore il gruppo ha invece grossi interessi nel sud dell’Isola. Non è invece al momento presente in Sardegna il gruppo BayWa con sede a Monaco di Baviera, e un fatturato da circa 20 miliardi di euro, che ha nella divisione energia il suo secondo campo di azione.