Caccia al maniaco del Cep 

L’abbigliamento è sempre lo stesso: vestiti scuri. Anche fascia oraria, luoghi e modalità sono simili: agisce di notte, al Cep, avvicinandosi alle ragazze per palpeggiarle oppure abbassandosi i pantaloni. Da un mese un maniaco si sta muovendo tra via Archimede, via Flavio Gioia e via Volta. C’è chi ha segnalato gli episodi a qualche amico poliziotto. Ma le ultime vittime, una giovane e la cugina, nella notte tra domenica e lunedì hanno chiamato il 113 subito dopo l’esibizione, con molestie, da parte dell’uomo. Le ricerche non hanno avuto alcun esito. Anche nelle settimane precedenti i servizi al Cep sono stati rafforzati da parte della Polizia, con il passaggio delle pattuglie della Squadra volante. Sul caso sono al lavoro gli investigatori della Mobile, anche se gli elementi a disposizione sono molto pochi.

La paura

Dunque da un mese nelle strade del Cep ci sarebbe un uomo pronto a molestare le ragazze nelle ore notturne. Non c’è un identikit perché le vittime o le persone che lo hanno visto denudarsi non hanno fornito una descrizione precisa: l’uomo infatti indossava un abbigliamento scuro, dopo aver cercato – in un caso anche riuscendoci – di toccare le ragazze pedinate, si è sempre allontanato rapidamente. Dopo le prime richieste di aiuto, arrivate dal Cep, la Polizia ha svolto dei servizi e dei controlli. Ma è determinante che le segnalazioni siano tempestive in modo da permettere agli agenti di arrivare in tempo e rintracciare l’uomo.

L’episodio

Come detto l’ultima vittima, una ragazza che si trovava in via Flavio Gioia verso le tre di lunedì notte, insieme alla cugina, ha avvisato il 113 dopo essere stata molestate e palpeggiata dal maniaco. Un’azione rapida, dopo aver seguito le due giovani. Poi l’uomo si è allontanato facendo perdere le tracce. Probabile che abiti in zona e che dopo le sue esibizioni si nasconda da qualche parte, conoscendo bene i luoghi più appartati del rione, oppure che raggiunga la propria abitazione. Per gli investigatori sarà importante avere dettagli in più sull’uomo: dunque chi non avesse segnalato o denunciato eventuali molestie subite o chi avesse assistito a esibizioni oscene potrà rivolgersi agli uffici della Questura.