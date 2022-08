Caccia ai rifiuti della pesca fantasma 

Un motore fuoribordo presente in mare da anni, evidentemente smarrito da qualcuno e una vecchia nassa anch’essa persa da parecchio tempo. Entrambi si trovavano poggiati sulla Posidonia oceanica. È solo una piccolissima parte dei rifiuti raccolti in mare nell’ambito del progetto “Ghost gear”, realizzato dall’Area marina protetta del Sinis in collaborazione con il Wwf per ridurre l’impatto della pesca fantasma con il recupero degli attrezzi abbandonati o perduti sui fondali.

L’intervento

Il progetto, grazie all’utilizzo di cruenti all’avanguardia, ha portato a galla anche diciassette nasse praticamente nuove, posizionate intenzionalmente in mare per l’attività di pesca illegale, subito sequestrate dalla Capitaneria di porto. E tanto altro ancora. Ghost gear si è potuto svolgere grazie al fondamentale supporto di tutte le forze in campo per la salvaguardia dell’ecosistema marino. Oltre agli operatori della riserva marina erano presenti anche i sommozzatori della Capitaneria, i pescatori locali che conoscono bene il territorio e gli operatori del Korakodes Diving, che durante i sette giorni di attività hanno lavorato fianco a fianco per individuare le zone nelle quali con maggior probabilità potevano essere andati dispersi materiali fantasma che continuano a lavorare nel tempo, fungendo da trappole per la fauna marina.

Il progetto

«La strumentazione ci ha permesso di svolgere un celere lavoro di ricognizione del fondale marino e di individuare attrezzi da pesca e rifiuti abbandonati in mare e destinati a creare danni in maniera continuativa e a lungo termine - ha spiegato il direttore dell’Area marina Massimo Marras - Le plastiche con le quali sono realizzate reti e nasse infatti non si deteriorano con facilità ma resistono intatte per decenni». «La stretta connessione tra gli operatori del comparto pesca e il parco è un esempio encomiabile delle politiche di cogestione che intendiamo promuovere con sempre maggioreintensità per la tutela dell’habitat marino», conclude invece Alessandra Pinna, assessora alla Pesca: «L’obiettivo prefissato è quello di mettere a frutto attività collaterali che possano avere effetti positivi non solo sul quotidiano ma anche sul futurodella riserva marina».