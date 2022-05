Caccia ai nomi, ultima chiamata 

L’ufficialità arriverà solo nelle prossime ore ma il centrodestra ha deciso e punta tutto su Massimiliano Sanna. Salvo clamorosi colpi di scena, l’attuale vicesindaco dovrebbe essere il candidato alla fascia tricolore. Il condizionale è d’obbligo ed è legato ad alcuni dettagli che dovranno essere definiti nel vertice di domani ma nella tarda serata di sabato la strada era tracciata in questa direzione. Il centrosinistra intanto viaggia spedito e mette nero su bianco gli obiettivi per i primi cento giorni di governo.

Centrodestra

L’attesa mediazione cagliaritana non c’è stata; ieri sera nessuna precisa indicazione è arrivata dal presidente della Regione e così tutto torna sul tavolo oristanese: gli otto partiti domani si riuniranno di nuovo con l’impegno di non uscire dalla sede di Fratelli d’Italia senza l’ufficialità sul nome del candidato sindaco. Gli alleati ripetono che la stella polare è l’unità della coalizione, ma il rischio che si trasformi in meteora è altissimo. Al tavolo ci sono ancora i nomi di Maria Valentina Marras, caldeggiato dai Popolari Europei, di Marco Franceschi, indicato dalla Lega ma è su Massimiliano Sanna, forte del sostegno di Riformatori e Forza Italia, che si è trovata l’intesa. Ma a precise condizioni. «Chi propone il sindaco, dovrà farsene carico» avverte il leader cittadino dell’Udc Michele Piredda, la cui posizione è vicina molto a quella di Fratelli d’Italia. Una precisazione che suona come uno stop alla possibilità di “addebitare” il primo cittadino ad una lista civica. Questione di numeri e di appetiti da soddisfare, insomma. Il Partito Sardo d’Azione, che sugli amministratori uscenti aveva posto un veto, ha riunito nuovamente i suoi. Chissà se per un cambio di rotta.

Centrosinistra

Sul fronte opposto il candidato del centrosinistra, Efisio Sanna, sempre più vicino ad un accordo con gli indipendentisti, non perde tempo. Dopo aver incontrato nelle ultime settimane tutti i portatori interesse, è già pronto a stringere un patto coi cittadini su tre obiettivi da raggiungere nei primi cento giorni di governo «perché sono certo che vinceremo le elezioni» dichiara, per nulla scaramantico dopo aver rivolto una stoccata ai suoi oppositori, ancora imbrigliati nelle trattative. Ascolto, partecipazione e cooperazione le tre parole chiave del progetto Oristano Più. «Istituiremo il Consiglio comunale dei ragazzi con funzioni consultive – promette l’aspirante primo cittadino - I giovani hanno idee e propositi da realizzare, dobbiamo riavvicinarli al Palazzo». Il secondo impegno riguarda i temi dello sviluppo e dell’economia e prevede la creazione di un tavolo permanente di cooperazione e partenariato tra pubblico e privato, con lo sguardo rivolto anche all’Area Vasta. Infine spazio a comitati di quartiere e delle frazioni. «Saranno organismi volontari, composti da residenti e titolari di attività imprenditoriali - spiega Efisio Sanna - Abbiamo promesso trasparenza ed è quello che faremo».