Caccia ai “furbetti” del ticket 

Erano stati avvisati e tanti utenti che facevano capo all’Asl oristanese hanno pagato il ticket sanitario che avevano dribblato negli anni dal 2011 al 2018. I morosi erano 8.821 per un ammontare di 751.242,76 euro. La squadra di recupero, messa in campo a livello regionale ma che poi opera in ogni singola azienda, sul fronte oristanese ha già recuperato alla sanità pubblica attraverso l’Agenzia delle entrate 263 mila 523,46 euro a cui va aggiunta una parte di recupero pagata dai cittadini (con il conto corrente postale intestato all’Asl) che ammonta a circa 10 mila euro. Complessivamente le risorse recuperate sono state di oltre 270 mila euro.

I morosi

Tra i ritardatari non mancano i soliti “furbetti” che sono come sempre la maggioranza ma ci sono anche alcuni utenti inconsapevoli, persone che hanno agito in buona fede come coloro che sono esenti dal pagamento del ticket per alcune patologie ma non per altre oppure persone con contratti lavorativi particolari che non ne determinano l’esenzione. Ma anche persone il cui pagamento non è stato registrato dal sistema e che niente dovranno sempre che riescano a dimostrare di aver pagato. E qui potrebbe sorgere il problema perché si tratta di recuperare una ricevuta o un Isee che attesti un certo reddito di dieci anni fa, il che può diventare una missione impossibile. Ma questo è e così sarà per chi ha trascurato gli avvisi di pagamento che l’Agenzia delle entrate periodicamente inviava per riscuotere quanto dovuto dai numerosi utenti che non avevano versato il ticket.

I problemi

Ci sono diversi casi particolari ad esempio un cittadino che godeva dell’esenzione del ticket per una questione di reddito e che a metà dell’anno ha trovato un lavoro per cui il suo Isee è migliorato ma che comunque ha usufruito ugualmente delle spese sanitarie gratuite in quanto non ha aggiornato il reddito. Un problema che si pone anche per le malattie invalidanti, quando un cittadino è guarito ma ha continuato ad usufruire dell’esenzione. I conti all’Agenzia delle entrate non sono tornati, ad Oristano per quasi novemila casi, e adesso batte cassa per riavere i soldi non incassati dalla sanità pubblica. Insomma, difficile farla franca. «Chi ha diritto continuerà ad usufruire dell’esenzione, gli altri devono pagare il ticket così come la legge prescrive», raccomandano all’Asl. Passerà del tempo ma alla fine i conti si fanno. La riscossione attraverso l’Agenzia delle entrate continua, chi ha pagato e ha ricevuto l’avviso dovrà esibire le ricevute. Il contatore è scattato e non farà sconti.