Caccia ai documenti in Regione 

«Esibire tutti i documenti relativi ai rapporti intrattenuti dalla società Sardegna Termale srl a partire dal 1 gennaio 2020». È un ordine perentorio quello che la direttrice generale della Presidenza, Silvia Curto, ha fatto arrivare nei giorni scorsi a tutti i direttori generali e ai capi di gabinetto della Regione, compresi quelli che hanno partecipato al pranzo “vietato” di Sardara lo scorso 7 aprile.

Ordine di esibizione

A chiedere di acquisire tutte le carte è stato il pubblico ministero Giangiacomo Pilia che sta indagando sul banchetto interrotto dalla finanza perché in violazione delle norme anti-covid previste per la Zona Arancione. Al pranzo c’erano una quarantina di persone, molti dei quali ai vertici di uffici ed enti strumentali della Regione, ma all’arrivo dei militari in tanti erano scappati. Sentiti una trentina di testimoni in Procura, il pm ha iscritto nel registro degli indagati cinque dirigenti: quattro per peculato legato all’uso dell’auto di servizio per raggiungere Sardara, uno per omissione d’atti d’ufficio per non aver attivato i controlli anti-covid una volta visto che nel ristorante delle Nuove Terme di Sardara si sarebbe tenuto un pranzo vietato.

Raccolta dei documenti

Ricevuto dal Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza l’ordine di esibizione, la dirigente Silvia Curto ha scritto a tutti i capi degli uffici. Entro ieri, ogni capo di gabinetto e ogni dirigente doveva consegnare i documenti relativi ai rapporti intrattenuti con la Regione dalla società “Sardegna Termale srl” (l’azienda che gestisce le Nuove Terme) a partire dal 1 gennaio dello scorso anno. Tutto, inclusi i rapporti relativi a domande pregresse il cui iter amministrativo non sia ancora concluso. Trentacinque direzioni generali e capi di gabinetto hanno ricevuto la lettera che intimava anche di trasmettere gli atti con la massima urgenza e comunque non oltre le 14 di ieri. Alla massima dirigente della Presidenza, poi, spettava il compito di consegnare tutto alla polizia giudiziaria della Procura.

L’indagine prosegue

Indagati per peculato d’uso dell’auto ci sono il colonnello Marco Granari, comandante del 151° reggimento della Brigata Sassari, il suo vice Mario Piras, tenente colonnello, ma anche del direttore generale di Forestas, Giuliano Patteri, e il manager dell’Azienda ospedaliero universitaria, Giorgio Sorrentino (che dopo la vicenda si è dimesso). Per omissione d’atti d’ufficio, invece, è stato iscritto Antonio Casula, comandante regionale del Corpo Forestale. La Procura, in ogni caso, vuole scoprire le ragioni del pranzo con tutti quei dirigenti, politici, amministratori pubblici e militari. E per farlo, a quanto pare, è partita dal cercare – tra i documenti in Regione – tutto il carteggio che esiste, se esiste, tra la società Sardegna Termale srl e gli uffici regionali.

Tutti i documenti raccolti nei vari uffici della Regione saranno esaminati nei prossimi giorni dagli investigatori della Finanza delegati dal pm per confrontarli con le dichiarazioni che hanno già rilasciato i circa trenta testimoni sentiti in Procura nel giro di tre settimane. Solo dopo potrebbero essere notificati gli inviti a comparire ai cinque indagati