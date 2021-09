Cabriolu: altri 5 anni al servizio del paese 

«Il nome rappresenta proprio lo spirito di continuità, che è stato alla base della mia decisione di proseguire. Il percorso iniziato cinque anni fa era alternativo a qualcosa che non ci piaceva: in parte siamo riusciti a cambiarlo, in parte ancora no. Ecco il motivo per cui vogliamo continuare questo percorso e abbiamo quindi mantenuto il nome».

Continuare il percorso avviato nei suoi primi cinque anni di amministrazione: è questo lo scopo che alla fine ha convinto Marta Cabriolu a sottoporsi al giudizio degli elettori e chiedere loro la riconferma.

Tre assessori su cinque non si sono ricandidati e solo 2 dei consiglieri uscenti l’hanno fatto: c’è qualche problema di tenuta nel suo gruppo?

«Non c’è alcun problema di tenuta nel nostro gruppo, a chi lo insinua restituisco l’accusa. Gessica Pittau e Giuseppe Ecca non si sono ricandidati perché hanno valutato, dopo un’esperienza consiliare di ormai 10 anni, di farsi di lato e Giovanni Spano aveva già maturato la sua scelta già da tempo. Tra i consiglieri c’è chi ha trovato il percorso faticoso e pesante e anche chi ha privilegiato altre priorità nella propria vita. Ciò nonostante sono comunque, tutti, assessori e consiglieri uscenti, sempre al nostro fianco».

La sua lista ha mantenuto il nome di Alternativa Civica: nel 2021 a cosa siete alternativi?

«Il nome rappresenta proprio lo spirito di continuità, che è stato alla base della mia decisione di proseguire. Il percorso iniziato cinque anni fa era alternativo a qualcosa che non ci piaceva: in parte siamo riusciti a cambiarlo, in parte ancora no. Ecco il motivo per cui vogliamo continuare questo percorso e abbiamo quindi mantenuto il nome».

Quali sono i risultati “alternativi” raggiunti e che hanno segnato la discontinuità politica con il passato?

«Abbiamo dato segnali importanti: il contatto diretto con i cittadini, il confronto costante con loro, anche attraverso l’uso dei social, il coinvolgimento delle persone nei processi per prendere le decisioni più importanti. Abbiamo aperto i procedimenti ai portatori di interesse della società civile: bandi pubblici per la cultura, per lo sport, per la distribuzione degli spazi, per gli scrutatori, tutto in totale trasparenza, e sulla base di regolamenti. Poi i Consigli comunali, dove i consiglieri di minoranza hanno potuto esprimersi liberamente, senza limiti di tempo, per portare anche le istanze dei cittadini da loro rappresentati».

Entriamo sul piano personale: qual è, caratterialmente parlando, un suo difetto?

«Il mio difetto è quello che molto spesso mi viene riferito: “sei troppo impulsiva”. Ci sono delle situazioni che a volte mi hanno un po’ esasperata e ho chiesto poi scusa se a volte ho utilizzato modi troppo impetuosi o irruenti».

E un pregio?

«Credo che sia, assieme alla determinazione, l’entusiasmo. Nonostante le difficoltà vissute durante questi cinque anni, non mi è mai mancato. E oggi, con il mio gruppo, mi ritengo anche più forte di allora perché a quell’entusiasmo posso sommare l’esperienza amministrativa maturata».

Qual è stato il rammarico più grande della sua amministrazione?

«Le circostanze degli ultimi anni hanno visto l’attività amministrativa talmente rallentata da non consentirci di realizzare dei progetti importanti. Su tutti la Casa dell’anziano: un dispiacere molto forte. Intanto non è stata una nostra volontà chiuderla ma nonostante avessimo da subito trovato i soldi per intervenire e rimetterla in condizioni di essere riaperta, la pandemia ha ritardato tutti i procedimenti. Uno dei primissimi obiettivi di questa amministrazione, se saremo riconfermati, sarà proprio affidare i lavori per poterla riaprire. Anche ampliata e con maggiori servizi, in modo da restituire alla comunità villacidrese un servizio fondamentale».

Vuole dire ai villacidresi perché dovrebbero votarla?

«Abbiamo lavorato 5 anni nell’esclusivo interesse del paese e credo, senza timore di smentita, che nessuno possa affermare che lo abbiamo fatto per coltivare interessi personali. La nostra trasparenza, anche quando abbiamo commesso qualche errore, è il punto focale su cui le persone potranno esprimere un giudizio. Ci siamo sempre assunti le responsabilità nel bene e nel male, abbiamo lavorato in un clima ostile ma, nonostante questo, abbiamo sempre cercato di dare risposte: non abbiamo mai promesso niente al di fuori del nostro impegno. Non abbiamo dato risposte a tutti, perché non si può. Siamo però sereni e consapevoli di esserci impegnati affinché la progettazione e la programmazione avviate vadano incontro alle esigenze di quanta più gente possibile. È questo l’impegno che noi garantiamo anche per i prossimi 5 anni».

