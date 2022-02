Buste paga, la rivoluzione di marzo 

Il taglio generalizzato dell’Irpef e la riduzione degli scaglioni da cinque a quattro porterà comunque a un risparmio medio pro capite pari a 264 euro circa per 27,8 milioni di contribuenti. Nello specifico saranno i dipendenti che quest’anno possono vantare un reddito da lavoro di 40mila euro lordi a ottenere i maggiori aumenti in busta paga. Per loro infatti ci saranno 945 euro in meno di imposta. Non solo, i vantaggi saliranno a 1.772 euro nel caso di famiglia monoreddito con un figlio a carico, per effetto degli 827 euro di importo del nuovo Assegno unico familiare che si aggiungerà appunto ai 945 di sconto Irpef.

Tuttavia, il peso dei vantaggi, secondo i consulenti del lavoro, non sarà così scontato e in molti casi non favorirà i contribuenti più svantaggiati economicamente. Anzi, i calcoli per valutare gli importi esatti saranno talmente complessi da scoraggiare tanti lavoratori a riscuotere subito i sussidi e aspettare il conguaglio di fine anno per evitare di dover restituire eventualmente somme incassate indebitamente. Ci vorrà quindi qualche mese per comprendere completamente gli effetti sui prossimi stipendi, al netto anche dei conguagli attesi fino al 2023 per compensare i primi due mesi di questo anno non ancora coperti dalla riforma.

L’attesa sta per finire. Con la busta paga di marzo arriverà infatti la tanto attesa rivoluzione fiscale che dovrebbe regalare a 22 milioni di lavoratori dipendenti in Italia stipendi più pesanti. Le stime del governo parlano di un aumento medio dell’11,6% dovuto soprattutto alla riforma dei sussidi per i figli, compattati nell’Assegno familiare unico da incassare direttamente con cedolino di fine mese.

Speranze

Doccia fredda

I casi a cui applicare le novità sono numerosi. E proprio considerando questo ampio ventaglio di possibilità Marco Fenza, presidente regionale dei consulenti del lavoro, preferisce tirare il freno all’entusiasmo generale soprattutto sull’Assegno unico: «Determinare oggi l’importo esatto dei benefici del nuovo assegno è difficile, se non impossibile, considerando i tanti fattori che generano l’Isee. Ecco perché proprio in queste settimane molti dipendenti hanno scelto di rinunciare per ora a incassarli in busta paga per non rischiare poi di doverli restituire a fine anno. Una cosa è infatti ottenere 150 euro al mese in più nello stipendio. Altra cosa è restituire 1.200 euro a dicembre una volta scoperto che non si aveva diritto a sussidi così alti». «Si pensi, ad esempio, alla presenza di immobili ricevuti in eredità a fronte dei quali, spesso, le famiglie devono sostenere costi senza trarre benefici di carattere economico. Conseguentemente, in presenza di Isee elevati, anche in assenza di redditi cospicui, il valore dell’Assegno potrebbe essere inferiore rispetto alle attese».

Ma non è tutto, secondo l’Agenzia delle Entrate, il momento in cui ci si metterà del tutto in regola con il trattamento integrativo sarà quello della presentazione della dichiarazione dei redditi 2022, quella cioè da presentare nel 2023. Il che significa che nella busta paga di luglio dell’anno prossimo, una volta consegnato il 730, ci sarà il conguaglio definitivo.

