Businco: file, caos e rabbia 

Sembrava di essere al mercatino domenicale, con tanta gente attorno ai gazebo. Peccato che quelli fuori dall’Oncologico, ospedale Businco di Cagliari, non fossero acquirenti ma pazienti, in attesa di essere chiamati per una visita, un esame o una terapia. Tutti in un’unica fila (si fa per dire) disordinatamente, ieri, in una mattinata da incubo, consumata sotto il sole e l’afa, in piedi o seduti a terra perché non c’era neppure una sedia. Un lunedì di settembre peggio degli altri: tutti assembrati nel cortile d’ingresso, tra urla e battibecchi, parole dettate da rabbia e insofferenza di malati, molti vulnerabili e sotto chemio. Non c’è differenza tra chi è lì per una visita di routine e chi è all’ennesimo appuntamento con una cura salvavita ed è visibilmente in difficoltà. L’attesa è per tutti, disperatamente assieme. Una brutta ripartenza, sul finire dell’estate 2021 ancora dominata dal Covid, per chi deve farsi curare. Un «evento eccezionale», lo spiega così l’Aob cui fa capo l’Oncologico, dovuto a un eccesso di prenotazioni, una sorta di overbooking, dovuto al fatto che «ci sono stati 750 accessi, quasi il doppio di quelli ordinari, con pazienti che hanno rimandato la visita a settembre, al rientro dalle vacanze, e le prestazioni si sarebbero accavallate», spiegano dal Brotzu garantendo che oggi non sarà più così.

Testimonianza

«Alla fine mi son dovuta sedere per terra in un’aiuola, ero sfinita e dovevo fare la chemioterapia che dura più di 4 ore», racconta Serena Gherardini, 43 anni, di Selargius. «È da due anni che combatto col mio tumore, una situazione così estrema non l’avevo mai vista. C’erano persone sofferenti che non sapevano dove sistemarsi, io dovevo andare al settimo piano altri al quinto e sesto: siamo tantissimi a fare la chemio, e ora anche la novità del numeretto: a un certo punto non mi reggevo in piedi e ho chiesto aiuto alla coordinatrice del reparto che mi è venuta incontro ma c’erano tre file da fare, una per la temperatura all’ingresso, un’altra per la lettura della tessera sanitaria e Green pass e un’altra ancora per vidimare il foglio con i nostri dati e che firmiamo ogni volta. Ci fanno fare il triage in mezz’ora, con tanta cura e poi ci lasciano ammassati come belve: è assurdo che non ci siano file differenti, chiediamo un’organizzazione ordinata, sicura e protettiva non la luna». E intanto, dentro il cancello del Businco, l’infermiera urla a squarciagola il numero del paziente di turno.

Associazioni e Usb

«Situazione indecente», tuona Maria Grazia Calligaris (Socialismo Diritti Riforme), «non è accettabile che chi deve fare la chemio o un intervento chirurgico stia in fila per ore all’ingresso dell’ospedale, in piedi, con la mascherina. Più volte abbiamo segnalato il problema che purtroppo si ripresenta specialmente il lunedì mattina, e ieri sicuramente è stato accentuato dal rientro dalle ferie, anche se le cure salvavita e le chemio non vanno mai in vacanza. Occorre intervenire con urgenza per trovare un’alternativa, iniziando a diversificare le modalità d’accesso e gli orari per le diverse prestazioni e stabilendo percorsi ad hoc». Ma, intanto, «quello che è avvenuto all'Oncologico conferma quanto abbiamo sostenuto in questi anni: bisogna cambiare metodologia organizzativa, serve un Bed manager con competenze specifiche, non ci possono essere attenuanti per chi oggi ha le responsabilità di trovare soluzioni», dice Gianfranco Angioni Usb Sanità. «Invece di trovare miglioramenti si assiste a privazioni di diritti e di dignità. Purtroppo si continua a perseverare con strategie inadeguate che espongono a vari rischi i pazienti fragili, come i malati di cancro. Siamo pronti a mobilitarci».

Sindacato

Fabio Sanna, Uil Fpl Arnas, denuncia una «vergognosa situazione, tutti gli sforzi sono indirizzati verso i pazienti Covid: ma dov'è andato a finire il tanto sbandierato “miracolo organizzativo” che avrebbe dovuto cambiare radicalmente la macchina organizzativa della nostra eccellenza sanitaria?». Già da oggi, fa sapere Maurizio Cinus (Cisl Fp Sanità), «la situazione dovrebbe risolversi e lo verificheremo sul campo: le operazioni del triage allungano i tempi e aver ridotto il numero degli operatori complica l’attesa».

