Bus vuoti, la solitudine degli autisti Arst 

Nel 2020 gli oristanesi non hanno di certo fatto la fila alle edicole e all’autostazione Arst di via Cagliari per acquistare il biglietto del bus. Esattamente il contrario. La domanda di trasporto pubblico in città registra un calo senza precedenti: meno 30 per cento. Un dato che risente certamente del Covid con tutte le limitazioni negli spostamenti ma che, osservando lo sviluppo della domanda dal 2015, dà la conferma di un servizio di cui gli oristanesi si servono al 70 per cento per raggiungere in estate la spiaggia di Torregrande e le frazioni. Per spostarsi all’interno della città anche per fare una passeggiata in via Dritta e le stradine del centro trovano più comodo utilizzare la propria auto e solo un 5 per cento in bici.

L’analisi

L’Istat, nella sua ultima rilevazione, certifica che se nel 2015 un residente in un anno aveva preso il bus 4,8 volte e 5,5 nel 2019, nel 2020 non è andato oltre 4,12 viaggi all’anno. Mai così giù negli ultimi dieci anni. Tirate le somme dal 2019 al 2020 sono stati “persi” 40 mila passeggeri, complessivamente si è passati da 170 a 130 mila con un calo percentuale del 30 per cento. Il parco bus è piuttosto datato per non dire superato, dei 23 automezzi utilizzati 5 sono di classe ambientale 4 o anche inferiore (immatricolate dal 2006 al 2009) e 18 di classe 5 (venduti dopo il 2009). L’Istat considera anche la velocità media tenuta durante l’anno: 25 chilometri all’ora.

Il Piano

Piste ciclabili. Dal 2015 né un metro in più né uno in meno: 4,5 chilometri per 100 chilometri quadrati di superficie territoriale. In valore assoluto significa la disponibilità di 3,8 chilometri e nessuna differenza dal 2015 in poi. E infatti di piste ciclabili nuove e di vecchie (tenute come si deve) si parla tanto ma finora poco e niente è stato fatto. L’amministrazione comunale guidata da Massimiliano Sanna quanto prima, e certamente con il centro intermodale ormai in fase di completamento (l’apertura è prevista entro l’anno), dovrà rivedere interamente il sistema trasporti in città aggiornando il piano approvato dalla giunta di Guido Tendas. «Inutile parlare di rivedere il traffico quando tra pochi mesi aprirà il centro intermodale» spiegano in Comune. Una cosa è certa: il servizio di trasporto pubblico non può presentare numeri così scarsi. È vero che gli oristanesi preferiscono l’auto ma è anche vero che poco è stato fatto per incentivare l’uso dei mezzi pubblici e delle bici. A volte si è fatto l’opposto.