«Bus vecchi e disservizi nelle corse» 

Se il deposito è mezzo distrutto con i viaggi non si è messi meglio. Annalisa Mele segnala «costanti guasti dei mezzi, cambio di corse senza preavviso e accorpamenti delle stesse corse con i quali si costringono i passeggeri, soprattutto gli studenti, a lottare per garantirsi un posto. A questo si aggiunge la biglietteria dell’autostazione centrale di via Cagliari, chiusa da diversi anni, e le difficoltà nei paesi, soprattutto per gli anziani nell’acquisto dei biglietti online in quanto il sistema è automatizzato. In più per i biglietti cartacei sono previsti costi a carico dei gestori che non sono in grado di anticipare». La consigliera regionale dei Riformatori sardi continuerà ad effettuare i sopralluoghi in tutta la provincia oristanese. Intanto presenterà un’interrogazione in Consiglio regionale per «sollecitare il raggiungimento di concrete soluzioni per garantire ai dipendenti il diritto ad avere un posto di lavoro sicuro e dignitoso».

La consigliera regionale Annalisa Mele aveva ricevuto numerose segnalazioni dagli oristanesi per denunciare i gravi disservizi nella mobilità da parte dell’Arst. L’esponente dei Riformatori ci crede ma vedere e toccare con mano è un’altra cosa. E così ha deciso di fare un sopralluogo partendo dal deposito Arst di Oristano: tutto vero, anzi pure peggio.

Il sopralluogo

«Lo stato di degrado è evidente già dall’ingresso – sostiene la consigliera Mele - A primo impatto emergono sia lo stato pericolante dell’intero perimetro, sia la grande carenza di mezzi con un deficit di circa il 70 per cento; erano di più i mezzi non funzionanti tra i pochi presenti». All’interno dell’edificio, sede dei servizi e degli uffici «la situazione si fa anche più grave: preoccupanti crepe, pavimentazione a tratti distrutta, evidenti dislivelli e servizi igienico-sanitari indegni».

I trasporti

L’azienda

L’Arst qualche settimana fa aveva anticipato che per i bus si sta procedendo a una gara per la sostituzione di tutti i mezzi, alcuni abbastanza datati, con altri elettrici. Per l’autostazione di via Cagliari ci sarà da attendere l’entrata in funzione del centro intermodale di via Ozieri dove l’Arst come tutti i mezzi gommati e su rotaia confluiranno. A quel punto l’Azienda regionale dei trasporti lascerà la sede di via Cagliari e tratterà con il Comune il futuro utilizzo dell’edificio. «Ci stiano lavorando, non appena ultimato il centro intermodale dobbiamo essere pronti a partire con tutti i servizi» spiega l’assessore comunale alla Mobilità Ivano Cuccu.

