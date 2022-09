Bus strapieno, pendolari a terra 

«Dopo quello che è successo nei giorni scorsi oggi ho deciso di accompagnare mia figlia in macchina alla prima fermata all’ingresso di Dolianova – racconta Michela Ansaldi, mamma di un’alunna del liceo Pitagora – questo per evitare che una volta giunto in Piazza Brigata Sassari non avesse più posti liberi. È una situazione assurda: così nostra figlia dipende da noi e non ha più autonomia di movimento». Le fa eco un’altra mamma: «Mio figlio ieri è arrivato in ritardo a scuola perché il primo pullman era pieno – racconta Stefania Montixi – stessa scena all’uscita: molti studenti sono stati lasciati a terra. Ha dovuto attendere più di un’ora per rientrare a casa».

Eppure, nonostante la rinuncia di tanti, il primo pullman delle 6.50 in arrivo dalla Trexenta anche ieri ha lasciato a terra numerosi pendolari a Serdiana. I pochi fortunati, saliti a bordo, sono stati costretti a viaggiare ammassati per arrivare in città. Quadro completamente diverso alle 7.10 quando il pullman partito da Cagliari è arrivato quasi vuoto trovando però poche persone in attesa. Situazione che si è fatta di nuovo critica un quarto d’ora dopo con l’arrivo di altri studenti alle pensiline. L’autista del primo pullman delle 7.20, proveniente da Senorbì, è passato dritto alla fermata di Serdiana: troppi passeggeri a bordo per poter pensare di imbarcarne degli altri.

Pochi pullman, spesso così pieni che neppure si fermano in certi paesi: posti esauriti, lavoratori e studenti restano a terra. E a casa. Ancora disagi e proteste nel Parteolla per la situazione del trasporto pubblico locale. Con la riapertura delle scuole, sono tornati a galla i vecchi problemi: mezzi insufficienti e pendolari costretti ad arrangiarsi per raggiungere il capoluogo. Dopo due giorni di disservizi, causati da un improvviso guasto meccanico a un pullman di linea e alla carenza di personale viaggiante causa malattia, lo scenario è mutato solo in parte. Non ha aiutato l’annunciato sciopero dei trasporti che ha convinto molti studenti e lavoratori a non correre rischi e a trovare un’alternativa per evitare di fare tardi a scuola o al lavoro.

La calca

Il disagio

Un’apertura d’anno scolastico traumatica per chi invece si è trovato per la prima volta davanti a questi problemi: «Giovedì una corsa è saltata – racconta Paolo, studente del primo anno alle superiori – con mia sorella siamo riusciti a prendere quella successiva ma abbiamo dovuto viaggiare in piedi per tutto il tragitto con altri 15 ragazzi».

Il sindaco

Mostra un cauto ottimismo il sindaco di Dolianova Ivan Piras: «Già ieri il disagio è stato temporaneamente risolto – scrive nel suo profilo facebook il primo cittadino – l’Arst ha accolto immediatamente la nostra richiesta di mettere a disposizione un nuovo mezzo garantendo inoltre che a breve entreranno in funzione 300 nuovi pullman che saranno destinati anche alla nostra comunità». In attesa di novità, nel Parteolla si pensa a un presente che preoccupa e non poco, a giudicare dai numerosi post pubblicati in mattinata sui social. Tante le segnalazioni e le lamentele, c’è chi mostra rassegnazione e chi, invece, invoca un’azione decisa nei confronti della politica regionale. Oggi ci sarà la prova del nove per capire se le misure adottate dall’Arst, con il ritorno in esercizio del mezzo fermo per 24 ore in officina, riusciranno ad eliminare i disservizi.

