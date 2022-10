Bus sovraffollati, si allarga la protesta 

Dopo Selargius anche a Quartucciu esplode la protesta per gli autobus in ritardo e sempre sovraffollati al punto da lasciare molti pendolari a terra. Il Ctm, infatti, lo scorso 14 settembre, ha deciso di introdurre la nuova linea QEX, dedicata a Quartu mentre le linee 30 e 31 che interessavano Quartucciu sono state accorpate in una unica, la 30, con una frequenza presunta di 10 minuti.

Le proteste

«Orario che non viene assolutamente rispettato – tuona Michela Lai impiegata nel capoluogo -. Ho aspettato quasi 40 minuti che arrivasse e altrettanti per raggiungere il centro di Cagliari. Va bene migliorare la viabilità nella città vicina, ma questo non può danneggiare selargini e quartuccesi. Prima il 30 e il 31, passavano con frequenza regolare, adesso è un vero disastro». Le fa eco Anna Sanna, evidenziando - ironicamente - che anche a Quartucciu esiste qualche abbonato. «Inoltre anche il pollicino così è poco utile, dovrebbe girare nei quartieri e non sostare ore in piazza Sunda: la città non finisce lì», afferma.

La qualità del trasporto pubblico sembra dunque essere peggiorata e i cittadini spesso si sono visti costretti, a ricorrere all’utilizzo dell’auto privata.

«Per raggiungere viale Marconi in prossimità delle Vele prima era possibile servirsi del 31, oggi occorre prendere due linee e fare cambio al capolinea di Quartu in via Brigata Sassari – afferma Paola Cocco, consigliera di minoranza, impiegata al centro commerciale -. È pacifico che i tempi di percorrenza per un pendolare sono notevolmente aumentati, ma anche i presunti dieci minuti di frequenza non sono in alcun modo rispettati».