Bus, meno corse per gli studenti: «Si rischia il caos» 

L’Arst conferma lo stop ai contratti con le aziende private ma negli uffici di via Posada a Cagliari c’è ottimismo: tanti studenti sono ancora obbligati alla didattica a distanza e non è detto che la riduzione degli autobus si traduca in disagi. Più preoccupati, invece, gli alunni pendolari delle zone interne. In particolare quelli del Nuorese, che ogni giorno arrivano alla fermata con il timore di non trovare posto a bordo.

Dunque il numero di corse giornaliere si riduce e torna a essere quello pre-pandemia: nel 2021 sono stati circa 900 i viaggi aggiuntivi assicurati ogni giorno dalle autolinee private, ovvero il 20 per cento delle 4.650 affidate all’Arst su tutto il territorio regionale, per un totale di 37,7 milioni di chilometri percorsi ogni anno tra tratte urbane e extraurbane. Il motivo dello stop alle convenzioni integrative sarebbe legato ai finanziamenti: fino ad ora la Regione ha speso 17 milioni di euro per tenere in equilibrio il trasporto pubblico locale e adeguarlo alle norme anti Covid, «ma nell’ultima legge finanziaria lo stanziamento è di soli 4 milioni, dunque l’Arst è stata obbligata a tagliare immediatamente le corse aggiuntive», racconta Arnaldo Boeddu, segretario regionale della Filt Cgil.

Meno corse, bus più affollati. Da domani gli studenti e i pendolari sardi si troveranno in qualche occasione a dover sgomitare per un posto a bordo dei pullman delle linee cittadine e delle corriere che garantiscono le tratte extraurbane, perché non verranno rinnovati – per ora – i contratti dei servizi aggiuntivi affidati alle aziende private, che nell’ultimo anno avevano compensato i disagi legati al limite dell’80 per cento della capienza a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale.

La novità

Lo scenario

La marcia indietro

Ma la decisione ormai è presa. «In realtà l’Arst aveva avviato tutte le procedure per proseguire con le corse aggiuntive e ha dovuto fare marcia indietro dopo aver scoperto che non c’erano fondi a sufficienza», rivela Boeddu.

«A questo punto, oltre ai rischi per il trasporto e la salute pubblica, si pongono altri due problemi: uno riguarda l’occupazione, visto che tanti lavoratori che hanno avuto un contratto sulla base di questi servizi aggiuntivi ora potrebbero perderlo; l’altro riguarda la sostenibilità dei conti delle aziende private», conclude il sindacalista.

Le regole

Il limite alla capienza massima per ora è confermato, ma non è escluso che nelle prossime settimane il Governo decida di allentare le restrizioni anche su questo fronte, come è successo per gli impianti sportivi (da marzo si potrà occupare il 75% dei posti all’aperto, contro il 50% attuale): sul punto c’è il pressing delle Regioni, che ultimamente hanno ottenuto di mantenere il tetto dell’80 per cento anche in caso di passaggio in zona gialla o arancione. A bordo è sempre obbligatoria la mascherina Ffp2 e il Super Green pass. Le stesse regole valgono anche a bordo dei treni.

