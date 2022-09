Bus guasti, studenti appiedati 

«La transizione ecologica e il risparmio energetico qui vengono presi alla lettera». È ironica la sindaca di Fonni Daniela Falconi nel denunciare i problemi del trasporto studenti che, puntualmente, si rilevano nelle aree montane all’inizio della scuola. «Per la terza volta in meno di una settimana il pullman destinato a portare gli studenti a Nuoro da Fonni ha avuto un guasto e si è fermato, oppure non è partito affatto - aggiunge Falconi -. Abbiamo sperato fosse tutto a posto, invece a soli dieci giorni dall’inizio della scuola ci sono già problemi».

Fermata imprevista

La corsa dell’autobus incriminato la settimana scorsa si è interrotta lungo la 389 a causa di un’avaria, lasciando gli studenti a terra in attesa di un mezzo sostitutivo. «Il bus ha smesso di funzionare all’ingresso della galleria - raccontano alcuni genitori -. Le domande sono: l’Arst sta facendo manutenzione dei mezzi? Le macchine, vecchie e logore, sono sicure? Ieri mattina un autobus si è impantanato nel mezzo del paese. Ne è giunto un altro e ai nostri figli, come al solito, è stato segnato il ritardo. Al rientro, poi, l’autobus non è passato in piazza Veneto a Nuoro: anziché rientrare alle 14, i ragazzi hanno aspettato il bus di linea delle 16». Alcuni genitori hanno scritto lettere di reclamo all’Arst per denunciare quanto accaduto negli ultimi giorni.

L’azienda

«I guasti - replicano dalla direzione Arst - possono capitare. La settimana scorsa abbiamo dovuto mandare un autobus di soccorso, con i tempi che questo richiede. Ieri mattina, invece, l’autobus che percorre la tratta in questione è partito, anche se in ritardo. Si è dovuto sostituirlo perché il primo non funzionava. È intervenuto il meccanico. Il parco auto, essendo anziano, è soggetto a più fermi, ma in tutta la Sardegna siamo in attesa dell’arrivo di nuovi autobus. Tutto sommato nel Nuorese non son stati rilevati grossi problemi dall’inizio della scuola.