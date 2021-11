Bus elettrici express per il mare 

Mobilità sostenibile - con bus elettrici veloci in viale Marconi e viale Poetto, e un servizio di trasporto pubblico a chiamata per i residenti del litorale - ma anche nuovi percorsi verdi verso il parco di Molentargius, distretti agricoli e orti urbani da Flumini a Bellavista. Sono le prime ricadute quartesi del piano strategico della Città metropolitana approdato ieri in Consiglio comunale. «Una base dalla quale partire, ma ora serve un’impronta politica forte da parte di tutti che trasformi questo piano in azioni concrete, e dobbiamo farlo in fretta e bene», il commento del sindaco Graziano Milia dopo la presentazione in Comune.

I progetti

Un piano frutto di un percorso condiviso con i 17 Comuni dell’area metropolitana di Cagliari, sino all’approvazione a luglio scorso. Per il territorio quartese si punta alla mobilità sostenibile, con due linee di bus veloci che collegheranno la città a Cagliari: una filovia totalmente elettrica con partenza da piazza Matteotti e percorso in viale Marconi, e una linea che invece passerà in viale Poetto. Non solo, per i residenti della zona del litorale - che soffrono la distanza dal resto della città - è previsto un servizio di trasporto pubblico a chiamata: una richiesta dell’amministrazione comunale per togliere dall’isolamento chi abita nel territorio diffuso di Flumini, e nelle zone di Is Pardinas, Tanca Fiorita e Niu Crobu. Spazio anche alla valorizzazione del parco di Molentargius, partendo da cinque nuovi percorsi verdi che serviranno per collegare meglio l’area umida fronte Poetto al resto della città.

I borghi giardino

Progetti illustrati nell’aula di via Porcu dal consigliere metropolitano delegato alla Pianificazione strategica Umberto Ticca. Come il progetto pilota dei distretti agricoli in alcune aree extraurbane della città: Bellavista, Capitana, Geremeas, Sant’Andrea, Flumini e Separassiu, tutte zone dove valorizzare le specializzazioni agricole locali come vigneti, mandorleti, oliveti. Dei “borghi giardino” - come vengono definiti nel piano strategico metropolitano - da valorizzare con attività produttive compatibili con l’ambiente.