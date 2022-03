Bus al posto del treno, è polemica 

I lavori per il potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Cagliari e Decimomannu previsti dal 31 marzo al 3 aprile, costeranno la cancellazione delle corse sui binari e i treni verranno sostituiti con dei bus che arriveranno sì fino a Cagliari città, ma non alla stazione centrale, bensì alla fermata di Santa Gilla. Abbastanza per far scatenare la polemica dei pendolari iglesienti.

La novità

La comunicazione, oltre che da un gruppo social formato dai viaggiatori, arriva anche dagli altoparlanti del treno in partenza. Jessica Saba, trentenne iglesiente e lavoratrice pendolare, racconta d’avere appreso le novità mentre camminava «fra i vagoni degli anni 60 che puzzano di gas di scarico». Sono passati pochi mesi da quando i viaggiatori denunciarono una serie di disservizi sulla tratta Iglesias-Cagliari e ritorno, con treni soppressi, guasti e coincidenze in ritardo e a volte mancanti. Diversi mesi dove, a detta dei pendolari, alcune criticità parevano superate, fino alla sorpresa di questi ultimi giorni: «Per 90 giorni ci son stati dei lavori che hanno portato disagi - racconta Saba - sembrava avessero trovato la quadra con la maggior parte dei treni ripristinati, ora invece ci ritroviamo con l’annuncio che le corse sui binari verranno soppresse dal 31 marzo al 2 aprile, sostituite da dei bus, senza tener conto del gap fra i due mezzi e come se non bastasse, si verrà trasportati fino alla fermata di Santa Gilla anziché a quella centrale. Nessuno ha specificato se da quel punto ci saranno a disposizione dei mezzi per proseguire, non è stata data nemmeno nessuna indicazione su come raggiungere la stazione centrale».

I lavori

L’avviso dell’interruzione della linea è imputabile a dei lavori di potenziamento infrastrutturali e sul comunicato circolato fra i pendolari, si legge: «I bus sostitutivi avranno origine e destinazione da Cagliari Santa Gilla anziché da Cagliari (dove non si effettuerà alcun servizio) a causa dell’impossibilità di far transitare e parcheggiare l’elevato numero di bus che si rende necessario». Una variazione sui servizi ed un modo di porvi rimedio, che per Roberto Podda, 57 anni d’Iglesias e lavoratore in trasferta, rappresenta un’assurdità: «Paghiamo un abbonamento per arrivare in un determinato posto - spiega Podda - come è possibile essere lasciati prima? Chi si occuperà di rimborsare l’ulteriore biglietto per il tram da prendere per arrivare alla stazione centrale? Ci sono tante persone che hanno non solo dei problemi di deambulazione, ma anche economici e che non possono permettersi ulteriori esborsi» . I continui imprevisti delle tratte hanno spinto Roberto Podda ad optare per il servizio offerto al posto del treno: « Utilizzo all’andata il bus diretto, quello delle 5 e 52 del mattino - racconta - son così certo di arrivare puntuale al lavoro. Ma al ritorno son costretto ad optare per i binari e ora dovrò informarmi su come arrivare dalla stazione centrale alla fermata di Santa Gilla. In questo modo si mettono in croce decine di persone». Intanto la direzione di Trenitalia conferma i lavori di Rfi sul potenziamento della linea e annuncia che nei prossimi giorni saranno comunicate nel dettaglio tutte le novità per i pendolari.