Burocrazia e ritardi fermano la festa 

E a breve sarà pronta anche l’ordinanza che sancirà i divieti di sosta e di transito per il passaggio del corteo, sabato 30 da via Fiume verso il parco Parodi a Sant’Andrea e domenica 31 per il ritorno dal parco Parodi a via Fiume, passando per via Leonardo da Vinci, intorno alle 19 proprio nell’ora di rientro di migliaia di vacanzieri dalle spiagge. Ma d’altronde non è una novità. Tolti i due anni di stop imposti dalla pandemia, ogni fine settimana di luglio traffico e traccas sono un binomio assicurato.

Ad annunciare questo cambio date è l’obriere Stefano Campus. «Purtroppo non siamo riusciti a organizzare tutto per il 23», dice, «ci sono stati alcuni problemi tecnici e qualche ritardo nella preparazione della tracca, oltre che nelle autorizzazioni per lo spettacolo pirotecnico. Comunque è tutto apposto e la festa è rinviata solo di una settimana, al 30 luglio». Campus è l’obriere ancora in carica perché lo scorso giugno, durante la cerimonia di sa mesa che avrebbe dovuto sancire l’elezione del suo successore, non si era proposto nessuno. Bisogna comunque considerare che un nuovo obriere ha tempo di dare la sua disponibilità anche nei prossimi giorni, addirittura il giorno stesso della festa.

Sembrava tutto pronto invece la festa di San Giovanni Battista, slitta di una settimana. Inizialmente prevista per sabato e domenica prossimi, quella che è una delle feste più attese dei quartesi, per «problemi tecnici», scivola all’ultimo fine settimana del mese. Questa volta si era deciso di anticipare dopo due anni di assenza e con la grande voglia di onorare il Santo. E alla fine gli unici contenti sono i bagnanti che domenica prossima, di ritorno dal mare potranno transitare nella litoranea senza stare dietro al corteo di traccas, carri e calessi che accompagna il Santo.

La novità

I passi

Al di là degli intoppi continuano comunque i preparativi per questa festa che è amata quasi come Sant’Efisio a Cagliari. Le tracchere, le sette giovani fanciulle scelte dall’obriera, che onoreranno il Santo per tutta la durata della festa, sono già state scelte mesi fa. Sono la figlia dell’obriere Martina Campus 15 anni, Benedetta Caddeo 14, Letizia Argiolas 14, Lavinia Pau 12, Rebecca Porru 13, Matilda Deiana 12 e Giorgia Milia 12. Toccherà a loro sedere sulla grande tracca a forma di nave, un antico carro agricolo preparato con canne,di proprietà dell’obrieria. Si inizia con il rivestirla di coperte, prima le più grosse, fino ad arrivare alle più fini e pregiate, quelle di cotone lavorate a mano. Contemporaneamente si mettono le stelle di carta velina finissima che assieme ai fiori, anche questi di carta, vengono sistemati sia all’interno che all’esterno.

I protagonisti

E le sette ragazze saranno protagoniste del momento più intenso della festa quando l’obriere alle 14 di sabato 30 andrà a prenderle per portarle a casa dell’obriera. Parte fondamentale delle celebrazioni sono anche i tradizionali “gateau”. Ogni anno si lavora per mettere su i giganteschi castelli di zucchero: in tutto sette, uno per ogni tracchera. Tornando alle note dolenti, la chiesetta all’interno del parco Parodi sarà la vera assente di questa festa. Dopo il crollo di un muro lo scorso autunno, è stata dichiarata inagibile. Tutte le celebrazioni si terranno quindi all’esterno.

