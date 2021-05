Burocrazia e fallimenti fermano i nuovi rioni 

Arbuzzeri e su Gregori sono lottizzazioni mai nate. Così come anche Le Iacarande e i mandorli e la rosa. Se il quartiere le Onde è stato realizzato solo in parte, a Quartucciu sono molte altre le aree in cui i progetti di lottizzazione, grandi o piccoli, non hanno mai preso quota. Su undici, l’unica a essere stata completata è la Freccia Verde, due sono bloccate e sei sono state realizzate in parte. «Purtroppo molte situazioni le ho ereditate, sono problemi che esistono da tanti anni», afferma il sindaco Pietro Pisu, «stiamo però cercando di porre rimedio, anche se ci vogliono i tempi tecnici».

L’unica lottizzazione a essere stata completata, convenzionata e collaudata è la Freccia Verde. «Nell’ottica di un più ampio intervento di completamento urbanistico, che ha già visto la realizzazione del parco di via Solarussa, stiamo costruendo via Eleonora D’Arborea, importante per il collegamento tra la lottizzazione, in origine nata senza una adeguata strada d’accesso, e il resto della città i cui lavori termineranno ai primi di ottobre».

I tasselli mancanti

Non tutti i quartieri cittadini però hanno goduto della stessa attenzione. Per quanto riguarda quello de I Giardini, Sarritzu e le Onde, si tratta du lottizzazioni convenzionate, ma manca ancora il completamento delle aree verdi. «Per i Giardini abbiamo escusso le polizze fidejussorie da destinare alla realizzazione del verde pubblico. Il progetto prevede la messa in opera delle aree verdi all’interno della lottizzazione e la realizzazione del parco all’ingresso della città in via Mandas. Mentre per le altre due le aree verdi sono a carico dei lottizzanti. Le Onde sono state realizzate e parzialmente collaudate in quanto mancano alcuni adempimenti da parte della ditta costruttrice. È stata anche collaudata la rete fognaria ed è stata trasmessa ad Abbanoa per la presa in carico».

Gli stop

Un percorso diverso per le lottizzazioni Galgano e Melis nella traversa di via della Pace, dove le imprese che le hanno realizzate hanno dichiarato fallimento. «Il quartiere Galgano è stato convenzionato e parzialmente collaudato, la ditta è fallita e l’amministrazione ha inviato al curatore fallimentare l’importo dei crediti che vanta per poter completare le opere di urbanizzazione mancanti: l’illuminazione pubblica, la segnaletica e il tappetto di rifinitura finale di asfalto. Anche il costruttore della lottizzazione Melis è fallito, lasciando opere incompiute e danneggiando di conseguenza sia i proprietari che la stessa amministrazione. Lì mancava la cabina elettrica, che è stata realizzata a cura dei lottizzanti, come da norma, senza però fare la connessione per illuminazione pubblica».

Le promesse

Mentre sono ancora ferme al palo le lottizzazioni di Arbuzzeri, I mandorli e la rosa e le Iacarande, dove i proprietari hanno ricevuto solo promesse e mai risposte. «Le ultime due sono sotto procedura di valutazione ambientale strategica. Per Arbuzzeri la situazione è più complessa. Stiamo progettando il piano di risanamento garantendo a ciascun proprietario l’assegnazione di un lotto edificabile tenendo conto delle cessioni che questi ultimi dovranno effettuare per far sì che l’amministrazione possa realizzare una viabilità adeguata, parcheggi e aree verdi. Siamo alle battute finali».

La lottizzazione Serri, invece, è compromessa dalla variante dei piani di assetto idrogeologico che vede i terreni interessati inseriti in una zona a pericolosità molto elevata poiché adiacenti al Riu Nou. La lottizzazione Puddu è in attesa di una variante urbanistica.

