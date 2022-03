Burchi: «Chiudono l’ospedale?» 

La "fuga” di Luigi Cugia, come è stata definita dall’Anaao, è un colpo da ko per la sanità ogliastrina all’angolo. Ora la domanda che tutti si fanno è una sola: ma quanto dovrà aspettare la neonata azienda sanitaria per avere un nuovo direttore generale che prenda le redini e che non scappi dopo qualche mese? Venerdì la direttrice generale di Ares, Annamaria Tommasella, sarà in Ogliastra per incontrare i direttori della Asl e provare a tirare fuori le castagne dal fuoco. Ma ancora un nome non c’è, o almeno, nessuno si sbilancia. Nel frattempo, il direttore sanitario e quello amministrativo proveranno a tamponare un’assenza che al territorio fa paura.

Malafede

Il presidente della conferenza socio sanitaria Davide Burchi ribadisce i dubbi di tutti i cittadini: «Vogliono chiudere l’ospedale oppure no? Non si capisce se sia malafede o incapacità. La platea degli aventi il titolo per il ruolo di direttore generale è ridotta. Ci sono delle persone che accetterebbero di venire, che procedano con la nomina, a prescindere da parte politica, perché è stato già uno smacco la situazione Cugia. Ora occorre che procedano rapidamente, altrimenti si assumano la responsabilità di non dare una guida alla sanità in Ogliastra e dei disservizi per cittadini e famiglie. Lo stallo c’è se si vuole creare, per volontà politica. Mi pare che azioni concrete non ne stiano portando avanti anzi».

Contratti

L’Anaao Assomed, intanto, puntualizza. «Nel frattempo altri problemi incombono. Stanno infatti per scadere i contratti attivati con l'emergenza Covid, che hanno permesso di sopperire almeno in parte alle gravi carenze e, se non dovessero essere subito riconfermati, c'è il rischio di non poter assicurare i Livelli essenziali di assistenza. Continuiamo a sentirci dire di tener duro e sopportare ancora, ma per quanto? È una agonia lenta, stanno smantellando la nostra sanità e non possiamo assistere ancora in silenzio. La misura è colma e senza urgenti cambi di rotta a breve saremo costretti a attivare lo stato di agitazione».