Buona la prima per Keita Baldé Ora la sua Lazio 

Keita Baldé, il primo giocatore senegalese nella storia del Cagliari, per 66' non ha tradito le attese. Semplici ci ha pensato a lungo, vedendolo in allenamento, poi aveva deciso per una partenza soft, dalla panchina, come arma tattica a gara in corso. Un piano spazzato via dal forfait di Pavoletti. E così Keita ha iniziato la sua nuova avventura con una maglia da titolare. La condizione migliore è ancora lontana, ma l'intesa con Joao Pedro ha subito rubato l'occhio. Ai due è bastato poco per intendersi. E con la sua uscita, in casa rossoblù si è spenta la luce.

L’impatto

«È un giocatore che va portato nelle condizioni migliori per esprimersi», aveva detto Semplici alla vigilia. Ma nelle ore precedenti la gara col Genoa, ecco il cambio di programma. Pavoletti, a fine rifinitura, ha accusato un fastidio alla schiena, che si è acuito la mattina dopo al risveglio. Il bomber rossoblù ha provato prima della gara, ma è stato costretto ad alzare bandiera bianca. «Keita, tocca a te». Nessun problema per l'attaccante arrivato in zona Cesarini dal Monaco. E Keita, dopo qualche sgommata sul prato verde, ha lasciato il segno al 15', quando sull'assist di Marin si è infilato come una lama incandescente nel burro della difesa genoana. Fallo netto di Sabelli e calcio di rigore, realizzato da Joao. Applausi

Emozione e delusione

A fine partita, i pensieri affidati a Instagram: «Una domenica di sensazioni contrastanti. Il primo giorno nella mia nuova casa, mi ha fatto capire quanto è importante avere di nuovo i tifosi allo stadio. Un'emozione indescrivibile che mi mancava da troppo tempo e mi ha caricato tantissimo». C'è però anche l'altra faccia della medaglia: «Da una grande emozione a una grande delusione, quella di non aver potuto regalare al popolo del Cagliari la gioia di una vittoria che meritava per il calore con cui ci ha sostenuto fin dal primo minuto. Da giornate come queste possiamo solo imparare. Mai mollare, restiamo uniti». Anche perché domenica c'è quella Lazio in cui è cresciuto e che lo ha lanciato in A.

Ritorno a casa

Per Keita quella con la Lazio non può essere una sfida come le altre. Proprio Formello è stata la sua casa quando, ancora sedicenne, la società biancoceleste lo strappò alla “cantera” del Barcellona. La trafila con le giovanili, l'esordio in prima squadra il 13 settembre del 2013, il 3-0 contro il Chievo. Keita resta alla Lazio fino all'estate del 2017, quando viene ceduto per 30 milioni al Monaco, dopo aver giocato 137 partite e segnato 31 reti con la squadra del presidente Lotito. Una Lazio che l'attaccante rossoblù ha già affrontato quattro volte da avversario, con Inter e Sampdoria, con due vittorie (un 3-0 con i nerazzurri e un altro 3-0 con i doriani) e due sconfitte (altro doppio 1-0) e senza mai segnare un gol. Un tabù che il Cagliari spera possa essere abbattuto domenica.

