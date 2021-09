Buon viaggio, Dinamo! 

Sassari. Si apre oggi il sedicesimo campionato per Jack Devecchi (recordman in serie A), il dodicesimo di Sassari nel massimo campionato e l'ultimo del presidente Stefano Sardara. Si parte al PalaSerradimigni (ore 18) contro Pesaro. A proposito, proprio 30 anni fa, nel settembre 1991 la Dinamo che faceva la A2 sconfisse la Scavolini 80-76 per l'andata di una Coppa Italia che allora coinvolgeva formazioni delle prime due serie. Pesaro vinse poi al ritorno e sollevò la Coppa Italia con Magnifico, Zampolini, Daye e Ario Costa, oggi presidente del club marchigiano. Quella prima vittoria di prestigio contro una grande fu quasi un segno premonitore per la Dinamo del Terzo Millennio che proprio sotto la guida di Sardara sarebbe stata capace di mettere in bacheca uno scudetto, due Coppe Italia, due Supercoppe e una Europe Cup.

Certezze e speranze

Stagione difficile da decifrare. Un presidente uscente, un nuovo allenatore che in realtà ritorna dopo 13 anni: Demis Cavina. La squadra è stata rivoluzionata e ha perso un coach carismatico e amato dai tifosi sardi come Pozzecco (ora vice di Messina a Milano), più l'altrettanto stimato asse play-pivot Spissu-Bilan, il primo andato in Russia nello Unics Kazan, il secondo in Ucraina nel Prometey.

Il ritorno di David Logan e la conferma delle ali Jason Burnell ed Eimantas Bendzius è il triangolo di certezza tecnica sul quale si appoggia il nuovo Banco, che attende di capire quale continuità e tasso di rendimento potranno avere i tre stranieri nuovi: il play Anthony Clemmons, la guardia-ala Tyus Battle e il centro Christian Mekowulu. «Abbiamo giocatori con poca esperienza, quindi qualche errore nel percorso di crescita va messo in conto, anche se sono soddisfatto dei progressi individuali e di squadra” ha detto il tecnico Cavina che conta sui veterani Jack Devecchi e Massimo Chessa per amalgamare un gruppo che punta pure sulla crescita dell'ala Kaspar Treier e sul rientro del lungo Ousmane Diop, slittato a fine ottobre-primi di novembre a causa di un problema fisico che ha consigliato di ingaggiare Jacopo Borra, 215cm promosso dalla A2 di Treviglio.