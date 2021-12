«Bullizzata a scuola, ora vado a Venezia per fare Miss Italia» 

Quando era ancora una ragazzina che sbocciava, a scuola la prendevano in giro: troppo alta, troppo magra e con poche forme a differenza delle altre sue compagne. Di certo non ci avevano visto giusto: adesso, a 21 anni, Francesca Ibba è tra le trenta finaliste del concorso Miss Italia che quest’anno non sarà trasmesso in tv ma via streaming. «Per me questo è anche una sorta di riscatto personale. Ho molto sofferto durante l’adolescenza per le prese in giro dei miei coetanei e adesso che sono tra le trenta ragazze più belle d’Italia per me è una soddisfazione enorme».

Modella per gioco

E bella lo è davvero questa ragazza alta 1,78 che ha iniziato a fare la modella quasi per gioco. «Fin da piccola» racconta, «impazzivo di gioia quando vedevo in tv queste donne bellissime che sfilavano indossando abiti splendidi. Poi quando sono diventata grande gli amici e in famiglia mi dicevano sempre , “dai perché non provi a fare la modella, visto che sei anche così alta”. Io non sono mai stata una con tanta autostima, ma a furia di sentirmelo dire ho detto, perché no». E così Francesca Ibba comincia a entrare in quel mondo: «Ho cominciato a fare le sfilate ma solo in Sardegna, perché non volevo togliere troppo tempo allo studio». La prima volta è un’emozione che non si scorda: «Era il 2015 e ho partecipato a una sfilata di abiti da sposa. Ricordo che ero talmente emozionata che quasi non riuscivo a camminare. Con i tacchi poi, che io, essendo così alta non indosso mai. Avevo una paura terribile e diciamo che proprio la paura è il ricordo che conservo di più di quel giorno».

Tre sarde al concorso

Poi però le cose sono andate meglio, Ibba è diventata più esperta ed è arrivata al traguardo più ambito. «Prima di tutto mi sono iscritta online al concorso di Miss Italia. Ho conosciuto Michela Giangrasso che mi ha proposto di partecipare». Il primo passo sono le selezioni a Calamosca a Cagliari dove le candidate da 50 diventano 20. «Poi ci sono state le selezioni regionali dove ho conquistato la fascia di Miss Eleganza Sardegna e mi sono qualificata per le pre finali nazionali. Eravamo sette sarde a Roma, 180 ragazze in totale. Abbiamo fatto diversi casting e prove con influencer, registi e così via e alla fine sono entrata tra le trenta. Con me sono rimaste anche altre due ragazze sarde Chiara Manca di Oristano e Elena Meloni di Santa Teresa di Gallura».