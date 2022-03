Bulli e vandali, è emergenza 

Contro tutti e contro tutto. Contro i propri coetanei e contro pensiline, panchine, bus, auto, fioriere e qualsiasi oggetto sul quale sfogare un malessere in crescita costante. La pandemia ha avuto un duplice effetto, da una parte ha amplificato fenomeni come bullismo e vandalismo, dall’altra ha ritardato gli interventi di contrasto. Così non passa fine settimana che i giornali non riportino aggressioni e danneggiamenti riconducibili per la grande maggioranza dei casi a giovani adolescenti, poco più che bambini. Un bollettino di guerra. La repressione non è sufficiente, è necessario un intervento più strutturato «altrimenti anche in città spunteranno come funghi le famigerate baby gang», sostiene Luca Pisano, psicologo e responsabile dei “Volontari di strada”. Miccia e detonatore di questi giovani, manco a dirlo, l’alcol e le droghe usate in modo esagerato.

L’identikit

Il quartiere Marina e in generale il centro storico sono l’habitat ideale per questi adolescenti. «Arrivano da tutti i centri dell’hinterland per ritrovarsi, il motivo per cui il problema non riguarda solo Cagliari ma la Città metropolitana nel suo complesso», precisa Pisano. «È necessario focalizzare – aggiunge – che i comportamenti devianti non sono completamente addebitabili all’educazione familiare, che è solo una variabile». I giovani sono bombardati da video e musica che esalta chi spaccia droga, compie atti di violenza su altri ragazzi o sulle donne. «Ci sono tre categorie di subculture giovanili – precisa lo psicologo – il primo, molto diffuso nel centro storico, è il nennismo-gaggismo che si traduce in “fare il matto per il solo gusto di farlo”; ci sono poi i “ragazzi di strada”, quelli dei quartieri “santi” (San Michele, Sant’Elia, Santa Teresa, Sant’Avendrace) che si sentono giustificati nel “fare il matto” per il solo fatto di essere nati in quartieri considerati disagiati; terza categoria, i “finti disagiati”, ragazzi provenienti da famiglie in grado di garantire educazione e sostegno, che imitano i “ragazzi di strada”, rappresentati nelle serie tv e nella musica trap come eroi».

Soluzione alcolica

Ma come aiutare giovani in difficoltà? «È necessario un intervento sistematico – dice Pisano - perché non è solo un problema di polizia, ma soprattutto sociale e sanitario, visto che i ragazzini si intossicano di alcol e droga». Tolleranza zero verso chi vende alcolici ai minori? «Certamente, ma non solo contro i cosiddetti market bangladini , ma anche i pub del Corso e della Marina».