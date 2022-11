Bulli e fragili, allarme adolescenti 

Isolamento, difficoltà a relazionarsi tra pari e con gli adulti; oppure rabbia, aggressività e atti vandalici. La città vive le due facce del disagio minorile in un crescendo di richieste d’aiuto. Gli exploit di risse e bullismo che a fasi alterne riempiono le cronache puntellati da una serie di episodi allarmanti, sconosciuti solo perché lontano dai riflettori social. Come la recente vicenda che ha interessato alcune vie del quartiere a ridosso di via Veronese, dove per settimane un gruppetto di giovanissimi ha imperversato tra minacce e bestemmie, macchine prese a calci e richieste di soldi fino al lancio di liquidi urticanti addosso alla vittima - una delle tante prese di mira senza motivo - che ha infine denunciato i fatti alla Polizia. E ieri la città è rimasta profondamente colpita dalla morte di un quattordicenne, tragedia che ha aperto interrogativi sui possibili legami con una forma di disagio o atti di bullismo ai danni dell’adolescente.

La mappa

Alla nuova, pericolosa, tendenza delle feste private tradotte in raduni alcolici e con abuso di sostanze, in appartamenti affittati appositamente per il week-end di sballo, si affianca la mappa dei “classici” della malamovida; dai parcheggi del centro alle mura puniche di Via Torino, Molo Brin o qualche tratto del nuovo Lungomare. «Meno clamore ma di fatto, qui, la situazione è sempre la stessa – racconta Salvatore Serra, presidente del comitato di quartiere – la zona non ancora video sorvegliata è preda di spaccio e atti vandalici. Le lamentele dei residenti sono continue: pietre divelte, imbrattamenti, l’ultimo qualche giorno fa, fotografato e segnalato».

Gli Sos

Le richieste di supporto da parte delle famiglie ai Servizi sociali lievitano, operativi senza sosta gli sportelli di ascolto e i gruppi di auto mutuo aiuto. «Le richieste di aiuto sono un crescendo - afferma l’assessora Simonetta Lai – ma non è facile attrarre i ragazzi e distoglierli dalla devianza. Per questo il progetto di educativa di strada si arricchirà di un nuovo percorso che prevede oltre l’ascolto il coinvolgimento dei ragazzi in laboratori di loro interesse; potranno proporre e farlo. Nella community hub di Poltu Cuadu è partito il corso di formazione webradio che pensiamo possa essere di attrazione». Sempre più spesso la scuola va in soccorso. «A fronte di situazioni di disagio create da situazioni familiari problematiche o dagli strascichi della pandemia, le richieste di aiuto sono forse l’unica nota positiva», commenta Gianluca Corda, dirigente dell’Ipia: «Una grande richiesta che da noi è recepita da due sportelli di ascolto del progetto Iscola e uno psicologo della Asl, sempre pieni. Disagio familiare, diffusione di sostanze ma anche un abuso e un uso sbagliato di giochi in rete, ci si accorge presto che qualcosa non va, i segnali spesso sono le assenze, l’apatia e la sonnolenza in classe, in generale l’assenza di un progetto di vita». Fare rete e riaprire i tavoli tra le parti, scuola, chiesa, volontariato: la commissione dei Servizi sociali, riferisce la presidente Maria Antonietta Cossu, ha già intrapreso un programma di incontri con la commissione Politiche giovanili: «Inizieremo da un lavoro esplorativo per tracciare un quadro della situazione».