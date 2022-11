Buio e cantieri: «Strada troppo pericolosa» 

La strada è ancora un cantiere e i lavori non sono finiti, ma in via dell’Autonomia Regionale Sarda, la strada più trafficata delle campagne quartesi, si continua a correre e manca la sicurezza. Da quando sono state realizzate le tre rotatorie ci sono già stati tre incidenti. L’ultimo giovedì sera: un uomo in sella a uno scooterone è caduto a terra poco prima del rondò di via San Martino, dove ci sono i triangoli per dividere le corsie. E sempre in settimana ci sono stati altri due incidenti. Se la velocità è un fattore determinante, il buio e l’asfalto da terminare rappresentano delle insidie enormi. Per questo, fino a intervento concluso, dovrebbero percorrere la strada solo i residenti. Invece in via Dell’Autonomia passa chiunque.

Il Comune

«Ribadiamo che la strada fino alla fine dei lavori è interdetta ai non residenti», chiariscono dal Comune. «Inoltre ci sono dei cartelli luminosi con fari lampeggianti per segnalare il pericolo». Intanto però chi vive e lavora nella zona di via dell’Autonomia Regionale Sarda, tristemente nota come la strada della morte per i troppi incidenti con delle vittime, ha ancora paura e avanza delle perplessità.

Le criticità

«La strada era pericolosa ed è pericolosissima», fa notare Federico Cocco della macelleria Spiga, uno dei locali quasi all’incrocio con via Leonardo Da Vinci. «Non c’è segnaletica e non c’è illuminazione e anche le rotonde sono pericolosissime. Gli automobilisti passano dritti senza nemmeno accorgersi che c’è un rondò. Qualche giorno fa un signore si è schiantato a bordo di uno scooterone e solo per un miracolo non è finita in tragedia». Non c’è dubbio che «siano necessari degli interventi soprattutto nel tratto all’incrocio con via San Martino».