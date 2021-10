Bugie sulle rapine ai blindati 

Il tentativo di fornire un alibi in ipotesi costruito a tavolino a tre componenti della banda specializzata nell’assalto armato ai furgoni portavalori, costa il processo a cinque persone accusate di falsa testimonianza dal pubblico ministero Danilo Tronci. Si tratta dei fratelli Michele e Mauro Tegas di Talana, Paola e Luciano Staffa di Villanova e Gianni Capra di Nuoro. Tutti erano stati convocati dagli avvocati di Luca Arzu, Fabrizio Manca e Mario Pirari davanti ai giudici della Corte d’assise di Cagliari perché spiegassero che, in realtà, i loro assistiti durante i colpi si trovavano altrove e, dunque, non potevano avervi preso parte. Le loro dichiarazioni però sono state ritenute non credibili fin dall’inizio, tanto che il magistrato inquirente li ha prima incriminati e poi ne ha sollecitato il rinvio a giudizio, disposto ieri a Cagliari dal gup Michele Contini. Prima udienza l’11 marzo.

Le rapine

Nell’inchiesta, sfociata in numerosi arresti nel 2016, si parlava di innumerevoli rapine: all’Emme Zeta di San Sperate nel 2005; al blindato della Vigilanza Sardegna a Irgoli nel 2011 (fallita); al market Ld di Tortolì (2012); alla Vigilanza Sardegna di Nuoro (5 milioni, 2013); alla sede della Mondialpol di Arzachena (fallito, luglio 2015); al portavalori della Vigilpol a Bonorva (500 mila euro, settembre 2015); al furgone Mondialpol tra Ardara e Siligo (fallito, novembre 2015), della Sicurezza Notturna a Barbusi (fallito, dicembre 2015) e ad altri tre della Mondialpol (falliti) tra Ardara e Siligo (dicembre 2015) e Olbia e Sassari (dicembre 2015 e gennaio 2016). In Appello Luca Arzu, ritenuto capo banda, è stato condannato a 30 anni (all’ex vicesindaco di Villagrande, Giovanni Olianas, altro presunto boss, sono stati inflitti 28 anni); Manca a 17 anni; Pirari a 7 anni e 9 mesi.

Le dichiarazioni

Durante il processo i fratelli Tegas, difesi dal legale Renato Pilia, dissero di aver visto Arzu a Talana in un orario non compatibile con la rapina a Bonorva; Paola e Luciano Staffa di Villanova, assistiti dall’avvocato Marcello Caddori, di essere rimasti assieme al figlio e nipote Fabrizio Manca durante la notte in cui fu messo a segno quello stesso colpo; il veterinario Capra, tutelato dal legale Paolo Berria, assicurò di essere andato all’ovile di Pirari, con lui presente, in occasione della tentata rapina alla Mondialpol del dicembre 2015, ma in una intercettazione era stato sentito dire «anche se non c’è, vado lo stesso».