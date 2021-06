Buffon-Parma, c’è l’accordo 

«Tre, massimo quattro giorni, e comunicherò dove giocherò». È la settimana decisiva per Gigi Buffon. In vacanza a Forte dei Marmi sta riordinando le idee e attendendo il rientro in Italia del suo procuratore.

Conferme

Per la firma finale serve lui, anche se il 43enne portiere dei record sembra avere le idee chiare. Al suo cellulare continuano a chiamare da ogni parte d'Europa, tanto che ammette di avere offerte da club che «puntano alla Champions» sia per il ruolo da titolare che per quello, scartato in partenza, di secondo, ma è Parma la meta prescelta. «La prossima stagione mi sento di giocare, quindi sto analizzando anche alcuni ritorni alle mie origini e non nascondo che sto valutando la proposta del Parma», ha detto Buffon alla presentazione a Marina di Pietrasanta della Buffon Football Academy. L'offerta del club emiliano, dove iniziò la sua carriera, è molto di più di una semplice trattativa. Il presidente del Parma Kyle Krause ha contattato Buffon già a fine aprile e avrebbe poi lasciato il campo al responsabile dell'area tecnica Javier Ribalta, che conosce bene il giocatore per il passato comune in bianconero. L'intesa, di fatto, sarebbe stata raggiunta e Buffon, con il suo procuratore, dovrebbe sciogliere le ultime riserve nei prossimi giorni e ufficializzare l'accordo al ritorno a Parma di Krause.

Accordo biennale

Al portiere, 43 anni compiuti lo scorso gennaio, andrebbe un contratto biennale con un ricco premio in caso di promozione in Serie A. In più il ruolo di portacolori della squadra e, molto probabilmente, la fascia di capitano. E dopo i due anni in campo da protagonista, Krause sarebbe pronto ad offrire a Supergigi un ruolo nel suo staff tecnico. Così a distanza di 26 anni Gigi Buffon si prepara per un nuovo debutto con la maglia crociata. Era infatti il lontano 19 novembre del 1995 quando, causa l'infortunio del portiere titolare Luca Bucci, l'allora allenatore del Parma Nevio Scala sorprese tutti e scelse il 17enne Buffon per la sfida di campionato con il Milan. Al Tardini finì 0-0 e Gigi fu il migliore in campo. Buffon a Parma poi ha vinto una Coppa Italia, una Supercoppa italiana ed una Coppa Uefa. Dopo ci fu la lunga militanza nella Juventus e qualche screzio con i suoi vecchi tifosi parmigiani che ora però sono tutti pronti a dimenticare. «Mi sento bene fisicamente, voglio essere protagonista», ha concluso Buffon che ha poi fatto i «complimenti ai ragazzi della Nazionale impegnati agli Europei», confermando come Donnarumma sia «una certezza nazionale».

Altre possibili operazioni

L’operazione Parma-Buffon è la più importante di una giornata sportiva in cui il Psg si è mosso per riscattare Florenzi e il Tottenham ha manifestato interesse per Berardi. Rebus CR7: resta alla Juve o va al Psg (se esce Mbappé?).

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Mi sento bene fisicamente e voglio essere ancora protagonista. La prossima stagione vorrei giocare, quindi sto analizzando anche alcuni ritorni alle mie origini e non nascondo che sto valutando la proposta del Parma

Gigi

Buffon