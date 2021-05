Bufera “Ungheria” sulle toghe 

«Il Consiglio Superiore della Magistratura è del tutto estraneo a manovre opache e destabilizzanti», semmai è «l’obiettivo di un’opera di delegittimazione e condizionamento tesa ad alimentare, in un momento particolarmente grave per il Paese, la sfiducia dei cittadini verso la magistratura». Nel tardo pomeriggio, dopo essersi sentito con il Quirinale, il vice presidente del Csm David Ermini rompe il silenzio sulla nuova bufera che sta investendo la magistratura e lo stesso Consiglio, quando ancora non si sono spenti gli echi del devastante caso Palamara.

I due procedimenti

Quasi in simultanea il Procuratore generale della Cassazione, Giovanni Salvi, ha annunciato iniziative disciplinari per “violazione del segreto” e la procura di Brescia ha fatto sapere che sta valutando l’apertura di un fascicolo. Intanto la maggioranza di governo si è divisa, con Forza Italia che vhiede con decisione una commissione parlamentare di inchiesta sulla magistratura. La nuova tempesta nasce dai verbali delle dichiarazioni rese nel 2019 da Piero Amara, avvocato siciliano arrestato nel 2018, indagato per i depistaggi dell'inchiesta Eni e per vari episodi di corruzione di giudici. Deposizioni in cui il controverso testimone riferisce tra l’altro di aver aiutato l’ex premier Giuseppe Conte a ottenere tra il 2012 e il 2013 una cospicua consulenza con il gruppo Acqua Marcia, ma soprattutto racconta di una presunta loggia denominata “Ungheria”, su cui ora indaga la procura di Perugia, di cui avrebbero fatto parte anche figure istituzionali, diversi magistrati e un consigliere del Csm in carica.

Consegna «in autotutela»

Quei verbali, coperti dal segreto, vennero consegnati nell’aprile 2020 da un pm titolare dell'inchiesta, Paolo Storari, all’allora consigliere del Csm Piercamillo Davigo all’insaputa del procuratore Francesco Greco (che ha smentito una spaccatura nel suo ufficio). Una scelta dettata da ragioni di «autotutela» da parte di Storari - che si dice pronto a essere ascoltato dal Csm - dopo aver chiesto inutilmente per 6 mesi ai vertici del suo ufficio di poter iscrivere alcuni indagati. «Non c’è stato nulla di irrituale», lo difende ora Davigo spiegando che il collega si rivolse a lui proprio per il suo ruolo istituzionale ed escludendo che siano state così violate norme, «perché il segreto non è opponibile ai consiglieri del Csm».

Ma il Pg della Cassazione ha smentito Davigo, che garantisce di aver informato «chi di dovere» (senza spiegare se ha segnalato la vicenda anche a Sergio Mattarella, come scrive il Fatto paragonando il gesto a quello dei pm che scoperchiarono la P2). E il Pg ha replicato che a lui Davigo parlò di «contrasti» alla Procura di Milano su un «fascicolo molto delicato» ma non gli disse di avere copie dei verbali Amara.

Intanto è indagata per calunnia dalla procura di Roma una funzionaria del Csm, Marcella Contrafatto, che è stata assistente di Davigo, e che Palazzo dei marescialli ha ora sospeso dal servizio: davanti ai pm ieri si è avvalsa della facoltà di non rispondere.

Al lupo al lupo. Ancora una volta si usano termini roboanti come loggia e massoneria per descrivere qualcosa di inesistente, che assomiglia più a una bocciofila

Aldo

Mola