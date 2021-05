Bufera sui consorzi culturali 

“

Pessima

decisione

e anche un

pesante

attacco agli enti locali:

azione

illegittima

e scorretta

dal punto

di vista

politico

La notizia approda sulle bacheche social di centinaia di nuoresi con un post notturno del consigliere regionale Pd, Roberto Deriu, che mercoledì annuncia: «Fine del commissariamento di Università e Biblioteca Satta a Nuoro». Commento alla foto sull’emendamento da lui proposto in Regione appena votato a scrutinio segreto con 45 favorevoli e 6 contrari. E subito si scatena il pandemonio. Di buon mattino, sempre via social, è il consigliere comunale di Italia in comune, Michele Siotto, a lanciare l’allarme: «Mentre qui si combatte e si combatteva per difendere sanità, motorizzazione e presidi nuoresi, loro erano impegnati a studiare come portare a Cagliari e Sassari la nostra biblioteca e i servizi universitari». Poi è il sindaco Andrea Soddu a parlare di «furto con destrezza», di «illegittimità» e «sgarbo istituzionale» della Regione, attaccando duramente il Consiglio regionale e annunciando una infuocata conferenza stampa.

Esultanza Pd

La decisione per il Pd sembra essere una vittoria. «L’istituzione delle due Fondazioni è un grande successo. Ora finalmente tutti gli attori possono lavorare insieme», è il pensiero di Roberto Deriu, sulla modifica della legge regionale 2 del 2016 che nella riforma degli enti locali pone fine ai commissariamenti dei consorzi della biblioteca “Satta” e dell’Università di Nuoro. «Un grande traguardo dopo anni di lotte, una nostra battaglia iniziata nel 2006 – spiega Deriu – Quando manifestammo la necessità di ridisegnare le istituzioni culturali cittadine». Secondo il nuovo inquadramento le due fondazioni saranno amministrate da un consiglio di amministrazione del quale faranno parte un rappresentante della Regione che assumerà la carica di presidente, il sindaco di Nuoro come membro di diritto, un rappresentante della Provincia di Nuoro, un rappresentante dell’Università di Cagliari e un rappresentante dell’Università di Sassari. Una vittoria anche per il segretario provinciale del Pd Giuseppe Ciccolini: «Da troppi anni – sottolinea - i due consorzi vivevano una fase di difficoltà per il commissariamento, ora grazie alle Fondazioni hanno una certezza finanziaria e una dimensione regionale».

Furto con destrezza

Per il Comune di Nuoro però si tratta di un colpo di mano che trasferisce a Cagliari e Sassari il controllo degli enti culturali nuoresi. Ennesimo scippo al territorio. O, per usare le parole di Soddu, un tentativo di «furto con destrezza, sicuramente illegittimo sotto il profilo giuridico e scorretto sotto il punto di vista politico. Un pessimo provvedimento e un pesante attacco agli enti locali. L’emendamento rappresenta un grosso sgarbo istituzionale, non tanto alla nostra città ma a tutto il sistema degli enti locali della Sardegna. Una decisione presa senza il minimo coinvolgimento del Comune e della Provincia, che quei consorzi hanno ideato, fondato e portato avanti nella loro piena autonomia. Né in alcun modo sono stati coinvolti gli organismi delle autonomie locali, Cal e Anci». La battaglia è solo all’inizio.

