Budget esaurito, stop alle analisi 

Piomba un’altra tegola sulla già disastrata situazione della sanità locale: da ieri i tre laboratori privati di analisi del territorio (due di Carbonia e uno a Iglesias), convenzionati con il sistema sanitario pubblico, non effettuano più prestazioni a chi è esente ticket.

Soldi finiti

Il motivo semplicissimo: finito il budget assegnato. Se ne riparlerà ai primi di febbraio. Ma la situazione appare ancora più grave perché, per via delle disposizioni anti Covid, da settimane i laboratori analisi dell’ospedale Sirai e del Cto operano solo per i pazienti ricoverati e per le urgenze. Tutti gli altri casi erano rinviati ai laboratori privati convenzionati che, però, da ieri hanno affisso cartelli eloquenti: stop ai prelievi, chi ha forme di esenzione deve sborsare tutto di tasca propria. Qualcosa poterebbe cambiare dai primi di febbraio ma c’è già chi, come il Centro Calabrò di Carbonia, ha affisso l’avviso che dal primo febbraio l’esenzione scatterà per i primi 80 utenti di ogni giorno. Dall’81esimo in poi si paga il ticket intero, proprio come sta avvenendo da ieri. «Dispiace tantissimo per l’utenza perché è evidente che soffrono le persone esenti ticket - fa notare Marco Calabrò, titolare del laboratorio – ma in questa situazione di emergenza legata anche alla riduzione delle attività dei laboratori ospedalieri, è entrato subito in sofferenza il budget assegnato ai laboratori convenzionati». Dal Lab Sud confermano tutto: «Lo stop dell’attività normale negli ospedali e nei Poliambulatori ha influito enormemente - spiega Maria Giulia La Rosa – questo mese abbiamo dovuto lavorare il doppio». Anche perché in dicembre le richieste di esami sono diminuite, ma hanno registrato poi in dicembre una nuova impennata soprattutto nei settori della diabetologia (difatti fioccano da giorni le proteste delle associazioni dei diabetici) e dell’endocrinologia. La decisione di sospendere le prestazioni in regime di esenzione era già stata assunta giorni fa anche dal Lab Sud di Iglesias, da dove fanno sapere che «sono già stati calendarizzati gli interventi di febbraio ma per via delle richieste abnormi l’agenda è già arrivata alla metà del prossimo mese».

Problemi annosi

Uno scenario del genere si era presentato ciclicamente in passato ma quasi sempre verso il secondo semestre di ogni anno: «Sulla questione budget – spiega il nuovo direttore sanitario dell’ex Asl 7 Giuseppe Pes – decide l’assessorato regionale alla Sanità se incrementare o meno i livelli: dal canto nostro stiamo cercando di risolvere i problemi dei nostri punti prelievi». Lo chiedono con urgenza anche le forze politiche locali. Luca Arru, Carbonia Avanti, fa notare che «senza i laboratori analisi degli ospedali, con questo ritmi i centri convenzionati finiranno in pochi mesi il budget annuale». Patto Civico e Lega, con Daniela Garau, Daniele Mele e Monica Atzori, sottolinenano che è «basilare garantire la continuità delle prestazioni per le persone esente ticket».