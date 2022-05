Budelli, chiude la spiaggia del Cavalieri  

Fino al 31 dicembre, periodo estivo compreso, vigerà il divieto assoluto di accesso nella “Spiaggia del Cavalieri”, nell’isola di Budelli. Il divieto è esteso allo stagno retrodunale e alla zona di macchia mediterranea retrostante. Nella stessa spiaggia, che si affaccia sul Golfo della Madonna, sito tra la stessa isola e quelle di Razzoli e di Santa Maria, è interdetto a tutti gli utenti lo sbarco e il calpestio dell’arenile; a ciò si aggiunge l’obbligo ogni qualvolta che si lascia l’isola, di rimuovere dalla persona, dagli indumenti e dalle calzature, ogni accumulo di sabbia causato dal contatto con l’arenile. Su tutta Budelli, così come nelle altre isole dell’arcipelago, è fatto divieto di appendere e appoggiare su alberi e arbusti asciugamani, ombrelloni, tende, zaini e borse di alcun genere, al fine di evitare la diffusione di fitopatie.

Linea dura

Un provvedimento drastico, questo firmato ieri dal presidente Fabrizio Fonnesu (che sarà pubblicato oggi) che fa seguito ad altra ordinanza del luglio 2020, meno restrittiva, posta a tutela di quello che viene considerato «uno tra gli elementi di maggiore pregio ambientale e significatività economica in termini di capitale naturale dell’Arcipelago». Una spiaggia non grande sicuramente (circa 200 m per 5 mediamente di larghezza) ma con una pressione antropica durante l’estate davvero notevole e dannosa, come più volte documentato da foto, filmati e servizi giornalistici in genere, oltre che da studi scientifici.

Le motivazioni

«Arrivare a proclamare un’ordinanza di divieto non è mai un successo, tutt’altro, ma quando la Natura ci manda chiari segnali di sofferenza, non possiamo far finta di niente», afferma il presidente Fonnesu. «Purtroppo, anche l’Arcipelago di La Maddalena non è immune dai cambiamenti climatici in corso e la spiaggia del Cavalieri, sia per la mutazione di correnti sottomarine locali, che non assicurano più il giusto bilanciamento nel trasporto dei sedimenti lungo la spiaggia, sia per la riduzione dei posidonieti sempre più devastati da ancoraggi indiscriminati ne costituisce un esempio. Il fronte spiaggia è arretrato di circa 5 metri negli ultimi 30 anni e noi tutti non possiamo permetterci di perdere un capitale naturale di così elevato pregio ambientale». La spiaggia la Spiaggia del Cavalieri è il secondo arenile interdetto a Budelli. Fin dal 1994, anno di istituzione del Parco, alla rinomata Spiaggia Rosa è vietato l'accesso, il transito, la sosta e la balneazione.