Buddha Beach, via alla demolizione 

Tutto pronto per la rinascita dell’area dell’ex Buddha Beach, lì dove un tempo era il regno delle serate danzanti della costa quartese. Dopo anni di degrado, abbandono, atti vandalici - e una lunga guerra legale conclusa alcuni mesi fa - il Comune interverrà per bonificare l’area di Costa degli Angeli. Il piano da 72mila euro è stato approvato nei giorni scorsi dalla Giunta, in vista dei lavori che partiranno la prossima settimana: bonifica, ma anche demolizione delle opere ritenute abusive, e una nuova recinzione per difendere e preservare l’area da altre possibili incursioni. «Un intervento necessario che ci consentirà di restituire decoro a quell’area e riportare la situazione alla legittimità», commenta l’assessore all’Urbanistica e alla Programmazione strategica Aldo Vanini.

Ci sono i fondi

La bonifica era stata annunciata in occasione dell’ultima variazione di bilancio proposta dall’esecutivo comunale e votata dal Consiglio di recente. Le risorse - poco meno di 72mila euro - serviranno per ripulire e sistemare lo spazio che un tempo ospitava la discoteca. Si va dalla «raccolta, rimozione e smaltimento dei rifiuti, di qualunque natura abbandonati e rinvenibili sul terreno», allo sfalcio dell’erba. Sino alla «demolizione dei manufatti edili presenti, cernita e smaltimento in discarica dei rifiuti», e «demolizione controllata, rimozione e smaltimento della tensostruttura», compresa la vela e tutte le opere abusive. Fra gli interventi c’è poi la sistemazione e messa in sicurezza della recinzione per scongiurare altre incursioni all’interno dell’area.

Ok all’appalto

Lavori approvati in Giunta e già appaltati. Il cantiere dovrebbe partire entro la prossima settimana - assicurano dall’assessorato ai Lavori pubblici - poi l’area sarà restituita all’amministrazione comunale, senza abusi e pronta per ospitare nuove attività imprenditoriali. Non più discoteca, come già annunciato dal Comune, ma servizi per la città legati alla balneazione come previsto dal Piano urbanistico comunale. «Finalmente potremo di nuovo disporre dell’area ripulita», sottolinea l’assessore Vanini, «oltretutto in una posizione strategica, a due passi dal porticciolo e da importanti lottizzazioni». La nuova destinazione è tutta da decidere, legata inevitabilmente all’arrivo di possibili acquirenti che possano far rinascere questo spazio strategico del litorale quartese. L’area è infatti - da anni - fra i beni del patrimonio comunale in vendita per 1 milione di euro.

