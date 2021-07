Buddha Beach, via alla bonifica 

Dopo anni di degrado, abbandono, atti vandalici - e una lunga guerra legale conclusa di recente - il Comune interverrà per bonificare l’area che un tempo ospitava la discoteca Buddha Beach. A disposizione ci sono 60mila euro, risorse ricavate nell’ultima variazione finanziaria deliberata in Consiglio comunale insieme alla salvaguardia degli equilibri del bilancio comunale. «L’area verrà ripulita e messa in sicurezza», ha annunciato il vicesindaco Tore Sanna, «altri 12mila euro sono stati stanziati per realizzare la recinzione e scongiurare altre incursioni all’interno». Astenuto il centrosinistra, mentre il centrodestra - polemico per l’assenza iniziale di alcuni consiglieri di maggioranza arrivati poco prima della votazione - ha votato contro.

Variazione di bilancio

In primo piano dunque la variazione di bilancio da poco più di 1 milione di euro. In cima alla lista l’ex discoteca di Costa degli Angeli, o meglio quello che resta dopo anni di vandalismo e abbandono a seguito della chiusura del locale imposta per presunti abusi confermati di recente dal Tar. «La spesa presunta per bonificare integralmente l’area e smaltire i rifiuti speciali presenti è di 60mila euro», ha detto Sanna in Consiglio. Risorse anche per i lavori di messa in sicurezza del Rio Foxi, dove è necessario un cofinanziamento comunale di 151mila euro. Oltre 600mila sono destinati ai Servizi sociali, mentre altri 60mila euro serviranno per la costituzione della compagnia barracellare. «Variazioni che ci consentono di rispondere alle esigenze di diversi settori comunali», ha sottolineato il vicesindaco.

Polemica in Aula

Polemica fra i gruppi della minoranza, rimasti in Consiglio per garantire il numero legale che inizialmente sembrava compromesso da qualche assenza nei banchi della maggioranza. «Restiamo in aula per senso di responsabilità verso i cittadini», ha detto il leader del centrodestra Christian Stevelli. «Gli equilibri di bilancio sono un appuntamento politico molto importante, ognuno di noi ha i suoi problemi ma essere presenti in Consiglio è un nostro dovere e una questione di rispetto nei confronti dei nostri elettori», ha aggiunto il capogruppo del Psd’Az Tonio Pani, «non vorrei che quanto successo fosse il segnale di un malessere che rischia di ripercuotersi sull’azione politica di questa maggioranza». Malumori che il sindaco Graziano Milia ha escluso: «Nessun mal di pancia», ha precisato Milia, «ci sono dei ritardatari giustificati, qualcuno no, ma quel che è certo è che non c’è nessun malessere nella maggioranza».

La Tari online

All’ordine del giorno anche la mozione sul pagamento online della Tari – che tante poleniche ha scatenato - presentata dai gruppi di opposizione, che dopo una lunga discussione ha portato a una sintesi con la maggioranza. «Sarà possibile prevedere l’invio dell’avviso di pagamento cartaceo per quei cittadini in condizioni di evidente difficoltà nell’accedere ai servizi digitali», il commento del primo firmatario del documento Michele Pisano, capogruppo di Fdi. Ora spetterà all’amministrazione comunale decidere modalità di facilitazione del pagamento e destinatari.

