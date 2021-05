Buddha beach, addio ai balli sotto le stelle  

Il Tar conferma le irregolarità rilevate dal Comune nel 2014: la discoteca Buddha Beach, tra manufatti dichiarati inagibili e violazioni della concessione stipulata con l’amministrazione di via Eligio Porcu, era in parte abusiva. Lo dicono i giudici amministrativi che si sono espressi di recente dopo un contenzioso durato di fatto sette anni, innescato dall’allora gestore del locale. Ora spetterà al Comune demolire quello che resta di uno dei locali più in voga – nello scorso decennio – della costa quartese.

«Verranno eliminate le parti ritenute non conformi», precisa l’assessore all’Urbanistica Aldo Vanini, «per il resto l’obiettivo resta quello di trovare degli acquirenti che possano finalmente valorizzare un’area strategica del litorale da troppo tempo inutilizzata». Ma per ora c’è lo stop al ritorno di una discoteca: nel Piano urbanistico comunale l’area è infatti classificata come zona per servizi, non commerciale.

La storia

La vicenda giudiziaria parte nel 2014, dopo la decisione del Comune di sospendere l’attività di intrattenimento nel locale a Costa degli Angeli, uno dei più frequentati del momento. La discoteca allora era in mano alla società Al Kimiya (azienda che in quell’anno ottenne la concessione in affitto della discoteca da parte della società proprietaria Buddha Beach), ma con lo stop all’istanza di subingresso presentata al Suap si vide negare la gestione prima ancora di iniziare. Tra i motivi che hanno portato alla chiusura del locale quartese emerge la presenza di opere edilizie abusive, realizzate dal precedente gestore. Due mesi dopo, a ottobre sempre del 2014, scattò il ricorso al Tar da parte della società Al Kimiya. Oltre alle critiche sul certificato di inagibilità, secondo la difesa dell’allora gestore del locale, «il Comune non poteva dichiarare l’irricevibilità del subentro nella gestione sospendendo l’attività, ma avrebbe dovuto inviare tutto al servizio di edilizia privata e l’attività sarebbe potuta proseguire comunque in attesa della sanatoria». Queste le ragioni del ricorso con il quale la società chiedeva l’annullamento del certificato di inagibilità dell’immobile, della decisione di sospendere l’attività e del diniego alla richiesta presentata al Suap.

La chiusura

Nel frattempo la società Buddha Beach è fallita, mentre il Tar ha messo la parola fine - salvo ricorsi in appello - alla battaglia legale. «Il collegio giudicante ha ritenuto l’opera non conforme per quell’attività», sottolinea l’avvocato Pietro Floris, legale del Comune. «Ma ci sono anche altre problematiche riscontrate: in primis il fatto che la destinazione di quell’area pattuita con la concessione era diversa da quella per cui è stata poi effettivamente utilizzata: anche per questo il Tar ha giudicato legittimo il parere del Comune».

Il patrimonio

Ora si pensa al futuro dell’area del litorale quartese, che resta fra i beni del patrimonio comunale in vendita. «Prima c’è da risolvere il problema della destinazione d’uso», precisa l’assessore Vanini, «nel piano urbanistico comunale quell’area risulta destinata a servizi, e al momento non possiamo fare varianti perché il Puc non è adeguato al Ppr. Quindi per ora escluderei nuove discoteche», dice Vanini, «ma piuttosto servizi alla balneazione, e magari campi sportivi: attività che comunque producono reddito, e che potranno far rinascere una zona strategica della città, a due passi dal porticciolo e da importanti lottizzazioni».

