Buche e trappole, il Comune paga 

Prima la tappa al Pronto soccorso, poi quella dall’avvocato. Ormai non c’è mese in cui l’ufficio contenziosi del Comune non debba far fronte a richieste di risarcimento per la cattiva manutenzione di strade e marciapiedi. L’ultimo provvedimento è datato 1 giugno e destina 2 mila 500 euro al ristoro dei danni subiti da un cittadino finito all’ospedale dopo essere ruzzolato in terra a causa delle insidie sulla pavimentazione.

Il danno

«Dalla documentazione a corredo dell’istanza - si legge nel documento - si evince che la responsabilità dei danni cagionati possa essere posta in parte a capo dell’Ente». Via libera dunque alla proposta di mediazione e al risarcimento per le lesioni fisiche riportate, nella misura di 2 mila e 500 euro, pari alla quota di franchigia. Ma è solo una delle tante pratiche in attesa di liquidazione: nel 2021 sono state una ventina, dall’inizio dell’anno già tre volte l’amministrazione civica ha dovuto metter mano al portafogli. Raramente si arriva davanti al giudice, il più delle volte il sinistro viene gestito direttamente dall’ente in regime di autoassicurazione: come dire, il cittadino ha quasi sempre ragione.

Le trappole

E allora il dubbio sorge spontaneo, forse rattoppare le buche costerebbe meno. D’altra parte, le insidie si celano un po’ ovunque, dal centro alla periferia senza distinzioni. Mattonelle sconnesse, vegetazione spontanea che cresce rigogliosa anche dove non dovrebbe, radici degli alberi che creano pericolosi avvallamenti e rattoppi eseguiti alla bell’e meglio: l’elenco delle insidie è lungo e variegato. L’ultimo a farne le spese, in ordine di tempo, è stato un ottantaduenne in via Garibaldi, finito gambe all’aria dopo aver infilato inavvertitamente il piede in una buca lasciata scoperta da uno dei tanti sampietrini saltati. L’anziano, soccorso sul posto, è stato trasportato all’ospedale San Martino di Oristano per le cure. Ma è molto probabile che, una volta rimesso, decida di bussare all’ufficio Protocollo per depositare, assieme al certificato medico, la sua denuncia. Ovviamente occorre dimostrare che l’infortunio non sia il frutto di una distrazione, anche attraverso foto che attestino la presenza di un pericolo non visibile.