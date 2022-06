Buche e fossi, rally dentro la città 

Buche e crateri sono ovunque. Nel capoluogo barbaricino non si può attribuire ad alcuna guerra la situazione che, quotidianamente, vivono i cittadini. Quasi tutte le strade, comprese quelle che accolgono il traffico più intenso, continuano a presentare voragini e fossi che rendono gli automobilisti pronti a un rally quotidiano. Gli esempi sono purtroppo infiniti, tanto che alcuni nuoresi si domandano quale sia l’importo da pagare per il “massaggio vibrazionale” prodotto dal percorrere qualunque via.

Pericoli

Arrivando da via La Marmora alla rotatoria davanti allo Zonchello ci si immette in via Trieste. In piena curva, con buona pace dei semiassi e degli ammortizzatori, un fosso profondo quasi 10 centimetri attende le vetture. È automatico il cambio di direzione indotto dall’impatto e parte automatica la “benedizione" rivolta a chi non si occupa di chiudere le buche. Un capitolo ormai annesso alla storia nuorese è il totem in via La Maddalena, a ridosso del dissuasore e a 20 metri dalla rotatoria che porta in via Don Bosco o in viale Costituzione. La struttura è un parallelepipedo che in origine era alto e slanciato, ma dopo una nevicata giace con la rete segnaletica afflosciata ed un cartello “Lavori in corso” abbinato al cartello di direzione obbligatoria per aggirare l’ostacolo. Altra strada, che per mesi ha vissuto il rischio di incidenti, è la via Zeila, situata di fronte all’uscita della succursale del Liceo scientifico di via Ballero e quindi a pochi metri dalla scuola elementare di San Pietro, anche in questo caso al centro della carreggiata c’è una buca che costringe chi transita a un sobbalzo o ad evitarla rischiando di travolgere chi passa.

L’assessore

Al netto dell’ironia, che sui social descrive i problemi di Nuoro, la città è in condizioni disastrose. Fabrizio Beccu, assessore dei Lavori pubblici, è informato: «Sarà mia premura inviare immediatamente una squadra che ripristini la viabilità e la sicurezza stradale, e sarebbe un esercizio di collaborazione la segnalazione di qualunque problema».