Bucchi sarà il settimo re 

Nel novembre 2015 l'esonero clamoroso di Meo Sacchetti, che la stagione precedente aveva vinto Supercoppa, Coppa Italia e scudetto. Un taglio arrivato dopo la settima giornata con bilancio di 4 vittorie e 3 sconfitte. Più lo 0/6 in una Eurolega che si dimostrerà come l'anno precedente troppo forte. Gli succede Marco Calvani, ex Roma, che però si dimette ai primi di marzo dopo il 6/14 in campionato. La squadra viene affidata al general manager Federico Pasquini che ricopre quindi doppio incarico. Sassari centra i playoff ma viene eliminata 3-0 da Reggio Emilia, l'avversaria della finale tricolore. Due stagioni dopo, nel 2017/18, a sei giornate dal termine Pasquini rassegna le dimissioni e rientra Zare Markovski (a Sassari in A2 nei primi anni '90) ma il 3/6 non basta per entrare nei playoff anche per la classifica avulsa sfavorevole. Campionato successivo: si parte con Vincenzo Esposito, che però lascia la Sardegna alla vigilia della Coppa Italia, con bilancio di 9/19. Il presidente Sardara chiama a sorpresa Gianmarco Pozzecco, che dopo le sconfitte iniziali piazza la serie strabiliante di 22 vittorie tra Serie A e Europe Cup (che la Dinamo vince) arrivando sino a gara 7 della finale scudetto contro Venezia.

La società ha scelto di cambiare quella che era stata la scelta per il dopo Pozzecco perché evidentemente occorreva una sterzata non solo tecnica ma anche emotiva. Piero Bucchi avrà anche il compito di capire se e quali altri interventi siano necessari per dare coerenza a una squadra che finora ha faticato a parlare una lingua cestistica comune, sia in difesa che in attacco.

Il settimo allenatore nella massima serie. La terza volta che la Dinamo cambia guida rispetto al tecnico scelto in estate. Piero Bucchi succede a Demis Cavina. Oggi sarà presentato alla stampa dal presidente Stefano Sardara. Facile intuire cosa sia stato chiesto a uno dei veterani della serie A con oltre 600 panchine in A: trovare un'identità al gruppo, plasmare una squadra che riesca ad appassionare una tifoseria delusa. Presupposti indispensabili per rimettere in carreggiata un Banco che comunque ha ancora tutte le strade aperte: sia alla Final 8 di Coppa Italia, sia ai playoff di Champions.

I precedenti

Mercato

Logico attendersi almeno la partita contro Napoli prima che ci siano eventualmente altre operazioni. E' andato via Clemmons, che al di là dello scontro con coach Cavina, critico sull'impegno dell'americano, aveva evidentemente già preso contatti con Ankara vista la velocità con la quale si è conclusa l'operazione per il suo passaggio in Turchia.

Il nodo

Resta da sciogliere il nodo play. Gentile può adattarsi a farlo, ma potrebbe essere un azzardo relegarlo solo a quel ruolo e costringere pure Logan a maggiore fatica come play. Il fatto è che con l'arrivo del tiratore croato Kruslin si può andare soltanto su un giocatore italiano, a meno che non ci sia la partenza di un altro straniero. Ecco perché restano in piedi le opzioni su Ruzzier (il cui utilizzo nella Virtus Bologna si è ridotto a dodicesimo-tredicesimo uomo) e Luca Vitali, fuori squadra a Brescia. Il disagio del centro Christian Mekowulu potrebbe invece rientrare con il nuovo allenatore se saprà rimotivarlo. Quindi appare prematuro pensare a un altro cambio.

