Bucchi presenta la Dinamo  

Mancheranno invece l'ala Treier e il capitano Devecchi, entrambi infortunati, ai quali si aggiunge il play-guardia Chessa, alle prese con un leggero problema fisico. Una disdetta per uno dei giocatori più in forma ammirati nel pre-campionato. Il tecnico Bucchi fa buon viso a cattiva sorte: «Abbiamo accolto Raspino con affetto, speriamo anche di recuperare il prima possibile gli infortunati». La formazione biancoblù ha vinto 5 gare su 6 in precampionato, conquistando due trofei (Cagliari e Gravelines) ma adesso si gioca con un'intensità e pressione ben diverse. La Dinamo sembra avere una personalità già definita nonostante abbia dovuto rinunciare a tanti giocatori: «Aver lavorato con un gruppo che già mi conosceva e che si conosceva ha accelerato il processo di amalgama che però non è finito».

Sassari. «Si gioca subito per un trofeo e questo è esaltante: ho scelto il basket proprio per questo», confessa il play-guardia Stefano Gentile. Da oggi la Dinamo è a Brescia dove domani alle 18 affronta il Tortona per la Supercoppa Italiana. Sassari l'ha vinta due volte: nel 2014 con Sacchetti e nel 2019 con Pozzecco (e Gentile c'era). L'altra semifinale è tra la Virtus Bologna, che ha vinto la sua seconda Supercoppa proprio l'anno scorso, e Milano che di trofei ne ha sollevati quattro, l'ultimo due anni fa. È quindi Tortona l'unica a non avere mai vinto, e del resto è l'anno scorso era matricola. Viene data dagli scommettitori a 8,50 una cifra più alta di Sassari che paga 7,50. Le favorite sono Milano e Bologna.

Sassari. «Si gioca subito per un trofeo e questo è esaltante: ho scelto il basket proprio per questo», confessa il play-guardia Stefano Gentile. Da oggi la Dinamo è a Brescia dove domani alle 18 affronta il Tortona per la Supercoppa Italiana. Sassari l'ha vinta due volte: nel 2014 con Sacchetti e nel 2019 con Pozzecco (e Gentile c'era). L'altra semifinale è tra la Virtus Bologna, che ha vinto la sua seconda Supercoppa proprio l'anno scorso, e Milano che di trofei ne ha sollevati quattro, l'ultimo due anni fa. È quindi Tortona l'unica a non avere mai vinto, e del resto è l'anno scorso era matricola. Viene data dagli scommettitori a 8,50 una cifra più alta di Sassari che paga 7,50. Le favorite sono Milano e Bologna.

Recuperi e assenze

Il coach Piero Bucchi commenta: «Abbiamo fatto un lavoro altalenante per le assenze, ma chi c'era ha lavorato bene e sono soddisfatto. Da qualche giorno ci sono anche Robinson e Jones che vanno inseriti. Domenica abbiamo svolto un ottimo allenamento e siamo pronti alla sfida».

Mancheranno invece l'ala Treier e il capitano Devecchi, entrambi infortunati, ai quali si aggiunge il play-guardia Chessa, alle prese con un leggero problema fisico. Una disdetta per uno dei giocatori più in forma ammirati nel pre-campionato. Il tecnico Bucchi fa buon viso a cattiva sorte: «Abbiamo accolto Raspino con affetto, speriamo anche di recuperare il prima possibile gli infortunati». La formazione biancoblù ha vinto 5 gare su 6 in precampionato, conquistando due trofei (Cagliari e Gravelines) ma adesso si gioca con un'intensità e pressione ben diverse. La Dinamo sembra avere una personalità già definita nonostante abbia dovuto rinunciare a tanti giocatori: «Aver lavorato con un gruppo che già mi conosceva e che si conosceva ha accelerato il processo di amalgama che però non è finito».

L'avversaria

Se il Banco ha cambiato 4 giocatori su 13, il Derthona Tortona ha 5 giocatori nuovi e 6 confermati. Nuovi i play Christon e Candi, così come la guardia Harper e l'ala Filoni più il centro Radosevic. I confermati sono il play-guardia Tavernelli, la guardia Filloy, le ali Severini e Daum, il centro Cain, più l'esterno Macura, rimasto finora fuori per infortunio. Coach Bucchi presenta così l'avversaria: «Affrontiamo Tortona con grande rispetto, ha confermato l'ossatura, è una buona squadra anche loro hanno fatto belle partite in pre-campionato, quindi sarà una bella gara». Nella stagione passata Tortona ha sempre battuto la Dinamo: 95-89 all'andata e 87-83 al ritorno nonostante il career high di Eimantas Bendzius con 29 punti.

Il programma

Se la Dinamo va in finale resterà nella Penisola per la finale di giovedì alle 20.45 e da lì andrà direttamente a Varese dove domenica gioca la prima del tredicesimo campionato in serie A. Rientrerà in ogni caso lunedì perché mercoledì c'è il match al PalaSerradimigni contro Malaga, primo turno della fase a gironi della Champions.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata