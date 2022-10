Bucchi, il cuore è nell’Isola 

La partita fra Ascoli e Cagliari per Cristian Bucchi ha un significato che va ben oltre il calcio. Dodici mesi in rossoblù per l'attuale tecnico dei marchigiani, da gennaio 2003 a gennaio 2004, segnati dall'improvvisa scomparsa a soli 24 anni della compagna Valentina Pilla, che avrebbe dovuto sposare nel successivo mese di maggio e con cui aveva avuto da poco più di un anno la sua prima figlia Emily. Un dramma terribile, dovuto a una cardiomiopatia aritmogena, scoperto dallo stesso giocatore al ritorno nella sua casa a Cagliari dopo una trasferta col Genoa il 2 marzo 2003. E proprio in un Cagliari-Ascoli, a Tempio il 23 settembre 2003, arrivò il suo unico gol in rossoblù: un tap-in su punizione respinta corta dal portiere, seguito da un toccante pianto mentre indicava il cielo e dall'abbraccio dei compagni che gli erano stati vicini nei momenti più difficili.

Ripresa

Solo 10 presenze, inevitabilmente, per Bucchi a Cagliari: 6 nel 2002-2003, 4 nel 2003-2004 prima della cessione a gennaio all'Ancona. Preso dal Catania, debutta il 26 gennaio 2003 a Venezia con Gian Piero Ventura allenatore. La tragedia lo costringe a fermarsi, tornando in campo quattro settimane dopo (il 30 marzo col Palermo) fra gli applausi del Sant'Elia, da quegli stessi tifosi che la domenica successiva al dramma gli avevano tributato un grande sostegno: “Coraggio Emily e Cristian, portatela nel cuore”, lo striscione in Curva Nord col Siena. Dopo Cagliari si riprende: 5 reti in metà stagione ad Ancona, poi è capocannoniere della Serie B 2005-2006 al Modena (29 gol più 1 ai playoff) e l'anno dopo è promosso in A col Napoli. Nel massimo campionato si era rivelato nel 98-99 a Perugia e lo ritrova nel 2007 col Siena (con cui gioca le uniche due da ex col Cagliari), poi chiude la carriera nel 2011 a Pescara e inizia ad allenare, esordendo proprio con gli abruzzesi nel 2013 in A. In panchina torna anche in Sardegna, da gennaio a giugno 2015 in Lega Pro alla Torres. A Sassari arriva per un altro dramma, quello di Vincenzo Cosco (costretto a lasciare per una malattia, morirà nel maggio seguente), in 19 partite porta i rossoblù a una salvezza tranquilla con l'11° posto.

Tris ad Ascoli

Da calciatore Bucchi ha vestito due volte la maglia dell'Ascoli, sempre in Serie B. Nel 2004-2005, il primo anno in cui gioca di nuovo a pieno ritmo dopo Cagliari, segna 17 gol in 43 partite trascinando i bianconeri alla finale playoff persa col Torino, poi torna nel 2008-2009 con 3 reti in 21 presenze. La terza volta è in estate da allenatore, dopo la partenza di Andrea Sottil per Udine. Undicesimo con 12 punti, giovedì ha fatto tremare la Sampdoria in Coppa Italia perdendo solo ai rigori 11-10: «Abbiamo avuto tante occasioni da gol, potevamo vincere», ha detto dopo la gara del Ferraris. «C'è rammarico ma anche la voglia di ricordarci della prestazione: riavvolgiamo subito il nastro e leviamoci la Coppa Italia dalla testa, pensiamo al Cagliari e alle difficoltà che avremo». Lunedì sarà la seconda volta di Bucchi da allenatore contro i rossoblù: il 20 settembre 2017 vinse 0-1 al Sant'Elia col Sassuolo.